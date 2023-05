La nuova scuola tecnica agraria Tavola rotonda al ’Dionisio Anzilotti’ con esperti, politici e amministratori

L’istituto tecnico agrario Dionisio Anzilotti di Pescia oggi ospita la tavola rotonda "Una nuova Scuola tecnica agraria". La scuola ha ampliamente superato il secolo dalla sua fondazione ed è considerata a tutti gli effetti una istituzione.

"Se il distretto florovivaistico di Pescia-Pistoia vanta primati internazionali e se la Toscana è regione con primati nel settore oleicolo e vitivinicolo – scrive il presidente del Collegio nazionale dei periti agrari, Mario Braga – lo deve a quegli uomini e donne che nell’Ita Anzilotti hanno costruito il loro bagaglio professionale. Il tema della tavola rotonda assume un significato particolare e rilevante per quel ritornare a essere centrale nell’agenda della politica nazionale. Prima l’ex presidente Draghi e oggi la presidente Meloni e il ministro Lollobrigida non mancano occasione per evidenziare il ruolo strategico e straordinario dell’istruzione tecnica agraria. In questo periodo inoltre quest’ultima è al centro del processo di riforma che il ministero dell’Istruzione è chiamato ad affrontare".

La tavola rotonda sarà aperta dal preside Francesco Panico e da Andrea Taddei consigliere del comitato amministratore della Cassa di Previdenza dei Periti Agrari. Moderati dal giornalista di Toscana Tv Carlo Sestini; si confronteranno sul tema "Una nuova Scuola tecnica agraria" (titolo del libro edito da Edagricole e scritto dalo stesso Mario Braga) il sottosegretario al Masaf Patrizio Giacomo La Pietra, Gabriele Toccafondi già sottosegretario al Miur e padre della Cabina di regia degli Its e lauree abilitanti, Edoardo Fanucci presidente del Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’Agricoltura, Federica Fratoni consigliera della Regione Toscana e il sindaco Oreste Giurlani. "Tutti interlocutori – sottolineano i promotori dell’incontro – con ruoli di governo nazionali, regionali e locali che conoscono e vivono la particolarità del territorio toscano. Da coorganizzatori e promotori il presidente del Consiglio nazionale Mario Braga e il presidente del Coordinamento dei Collegi della Toscana Antonio Sacchini porteranno alcune proposte sollecitazioni al dibattito che proprio in queste ore sta entrando nel vivo del processo di riforma, anche sollecitato dall’Unione Europea nel quadro dell’attuazione del Pnrr".