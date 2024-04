La nuova Casa della Salute: "Un punto di riferimento della sanità territoriale"

Grande festa ieri a Monsummano per l’inaugurazione della Casa della Salute al cospetto del presidente della Regione Eugenio Giani, della sindaca Simona De Caro, del presidente della Sds della Valdinievole Alessio Torrigiani e del direttore Stefano Lomi, oltre al presidente dell’associazione Salvatore Puntillo e altre autorità come Federica Fratoni, Marco Niccolai, il maresciallo Antonino Orlando e il parroco Don Stefano Salucci. Il servizio della Sds sorge al terzo piano della sede della Pubblica Assistenza Monsummanese in via Mameli e conta gli ambulatori di 10 medici di famiglia, un’organizzazione impostata come quella descritta proprio dal presidente della Regione Giani che ha detto: "Le case di comunità sono la nostra vera riforma di una sanità che ha 45 ospedali d’eccellenza in Toscana ma vuole avere punti di riferimento sul territorio, dei veri e propri mini presìdi che si integrano con gli ospedali. Avere a Monsummano una concentrazione di 10 medici di famiglia e specialisti consente di abbassare la pressione sui pronto soccorso negli ospedali o sulle liste d’attesa. La Regione Toscana su almeno 77 case di comunità attraverso i soldi del Pnrr cerca di creare questa rete in cui vi sono strutture come questa di Monsummano dove se non si trova il proprio medico si trova il collega".

Certo è che la trasformazione comporta anche qualche difficoltà oggettiva, come quella che sta vivendo la Rsa Stella, pronta a essere trasformata in ospedale di comunità e per la quale si deve trovare una nuova sistemazione per 65 anziani e 45 operatori sanitari della cooperativa. "Gestiremo con il massimo buonsenso processi così delicati e difficili – ha detto Giani – con la consapevolezza di quello che è la programmazione degli interventi che noi come Regione, che ha ottenuto 450milioni di Pnrr, fatta sulla base delle valutazioni che sono avvenute sul territorio con la Sds e la bravissima sindaca De Caro".

Soddisfatti del nuovo presidio anche i vertici della Sds come il presidente Torrigiani e il direttore Lomi: "La Casa della Salute di Monsummano Terme è un punto di riferimento e una struttura che eroga prestazioni sanitarie e sociali. I cittadini, inoltre, possono fare riferimento anche sul presidio in via Calatafimi e su Pubblica Assistenza, Misericordia e Croce Rossa".

Arianna Fisicaro