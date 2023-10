La notte del Sottoverga. Spettacoli e negozi aperti. Via Marruota si accende

Appuntamento a sabato con la “Notte del Sottoverga“, tra spettacoli e intrattenimenti, spazi dedicati ai bambini e alle famiglie, street food e locali e negozi aperti, in via Marruota, dalle 17 alle 1. L’appuntamento è prodotto, con il patrocinio del Comune, dall’associazione culturale Pinocchio 3000. "Finalmente - spiega il sindaco Luca Baroncini - dopo gli anni della pandemia, durante i quali non ci è stato possibile organizzare momenti per aggregare le persone, regaliamo a Montecatini la notte bianca del Sottoverga. Si tratta di un’occasione per fare vivere un angolo storico, cuore pulsante della nostra città, mettendo al centro le famiglie, i bambini, i giovani, ma anche gli anziani che hanno voglia di ballare, divertirsi, mangiare, giocare e star bene. Il tutto con via Marruota finalmente protagonista di un evento, e non solo il centro come è stato sempre fatto. Questa vuole essere una prima edizione di un appuntamento che voglio ripetere ogni anno. Fondamentale il coinvolgimento della parrocchia del Corpus Domini, che collabora con l’organizzazione e mette a disposizione II suoi spazi interni, del Gruppo sportivo Montecatini Murialdo, vera eccellenza per la crescita dei nostri bambini attraverso l’insegnamento del gioco del calcio, dell’ippodromo Sesana Snai e dell’Associazione culturale Pinocchio 3000. Aspetto tutti montecatinesi sabato 7 ottobre, per la notte del Sottoverga".

Per lo spettacolo e l’intrattenimento parteciperanno dj Anima, con musiche dagli anni ’80 al 2000, Linda Leccese e il suo violino, il Gruppo Waterfall, la Cia ciabanda street band, oltre a trampolieri e giocolieri. Per i bambini sarà allestito un piccolo paese dei balocchi, con un castello gonfiabile, la pista quad elettrici, pony e cavalli, tappeto elastico, trucca bimbi, baby dance e area giochi. In ambito street food, i visitatori troveranno una friggitoria, una paninoteca, bomboloni, e altre specialità gastronomiche. Bar, pasticcerie e ristoranti, oltre ai negozi, saranno aperti con ottime offerte di qualità. In via Marruota sarà allestito anche un mercatino, con tante bancarelle. Il grande parcheggio dell’ippodromo Sesana, a pochi minuti a piedi dal cuore della festa sarà a disposizione gratuitamente. Per informazioni è possibile contattare i numeri 0572.1913547, 328.5924115, e-mail: [email protected].

Daniele Bernardini