La nascita di Farerete. Fra cultura e solidarietà

Un election day in piena regola sarà organizzato la sera 5 novembre dalle 21 alle 2 di notte al centro Ox di Buggiano dalla neonata associazione ’FareRete’ per seguire in tempo reale i risultati dello spoglio delle elezioni statunitensi. "Abbiamo pensato – spiega il presidente Vittorio Sgobba – di dar vita a un appuntamento aperto a tutti per riflettere insieme sul sistema elettorale americano e confrontarci da vicino sui risultati delle elezioni". L’associazione, che presto diventerà un ente del terzo settore, è nata da poco e si propone di promuovere attività di solidarietà, valorizzazione del territorio e divulgazione culturale e scientifica. A fondarla, sette giovani sotto i trent’anni di età, compreso Sgobba, provenienti da percorsi di studio e di lavoro eterogenei e cresciuti in comuni diversi della Valdinievole.

’FareRete’ è già stata presentata ad alcuni sindaci e istituzioni locali ed è aperta sia all’ingresso di nuovi soci che alla conoscenza e alla collaborazione reciproca con altre realtà. Molte iniziative in programma: tra la metà e la fine di novembre ci sarà un trekking sul cammino di San Jacopo, nella parte della Valdinievole, mentre successivamente sempre a fine novembre una camminata ecologica per ripulire dai rifiuti l’area del Padule di Fucecchio. A dicembre, in avvicinamento al periodo natalizio, sarà organizzata una raccolta di generi alimentari per persone bisognose.

"’Fare Rete’ – dice Ginevra Benedetti – è anche un modo per creare sinergie tramite l’aiuto reciproco e il sostegno a vari livelli: sociale, economico, culturale, istituzionale. Crediamo che le nuove generazioni possano cambiare la società". Per tutte le persone che fossero interessate a ottenere maggiori informazioni sono disponibili una mail [email protected] e una pagina Instagram: associazionefarerete.

Giovanna La Porta