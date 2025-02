La mostra ’Gente di Padule’. Foto e testimonianze

Domenica 2 marzo, al Centro visite Baronessa Irene Alfano Montecuccoli di Castelmartini verrà inaugurata la mostra fotografica ’Gente di Padule – Immagini e testimoni del passato, con foto d’epoca concesse dal Consorzio 4 Basso Valdarno, e immagini di vecchi padulani, in gran parte ormai scomparsi, che fanno rivivere il Padule di Fucecchio di un passato ormai non più tanto recente. Foto e testimonianze, queste, recuperate con l’aiuto di Alessandro Lolli da un documentario del 1996 di Sauro Sevieri. Immagini e dichiarazioni che danno una chiara idea di quello che fu il Padule di Fucecchio, di quello che era allora e di quello che auspicabilmente si dovrebbe fare per recuperare appieno, se possibile, il patrimonio di storia, cultura, biodiversità di questa importante area umida, che sta ancora a cuore a migliaia di cittadini che popolano le diverse comunità rivierasche. La mostra è organizzata dalla Sezione Federcaccia di Larciano, in collaborazione con Federcaccia Provinciale di Pistoia, Federcaccia Toscana UCT, Fondazione UNA, Associazione Il Padule, Unicoop Firenze, Arga Toscana. È visitabile il sabato e la domenica, nel pomeriggio dalle 14 alle 18, fino al 6 aprile.