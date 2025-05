Fondi per lavori pubblici. Trovati cinque milioni per viabilità e verde

Nuovi investimenti nel settore dei lavori pubblici stanno per arrivare in città nel corso del 2025. La giunta Comunale ha approvato la delibera relativa allo schema di rendiconto, che evidenzia un avanzo libero di amministrazione nell’ordine di 5 milioni di euro, oltre a voci di avanzo già vincolate per specifiche destinazioni. "Queste ulteriori risorse – spiega l’ente – provenienti anche da una migliore efficienza degli uffici nell’attività di riscossione delle entrate, da una attenta attività di revisione dei residui dell’ente e dall’avanzo del precedente esercizio, saranno destinate a nuovi investimenti e opere pubbliche a beneficio della città con un piano integrato di interventi per proseguire la riqualificazione di Montecatini".

Il Comune intende utilizzare per "strade, marciapiedi e la pineta due milioni e 300mila euro. I fondi saranno impiegati per migliorare la viabilità cittadina e ripristinare il patrimonio verde. Per il cimitero comunale saranno destinato 450mila euro, finalizzati alla manutenzione e alla realizzazione di nuovi loculi. Nel campo dell’edilizia scolastica, saranno utilizzati 540mila euro per interventi sulle strutture destinate agli studenti. È prevista anche un’opera di manutenzione degli edifici comunali, con 450mila euro utilizzati per la cura e la salvaguardia degli immobili di proprietà del Comune, in particolare il palazzo comunale".

L’amministrazione annuncia interventi anche negli altri parchi cittadini. "Saranno impiegati 250mila euro per allestire e arredare i parchi urbani, rendendoli più accoglienti e funzionali. Per gli immobili e gli impianti sportivi (palazzetti, stadio, bocciodromo), arriveranno due milioni di euro per investimenti a completamento, miglioramento e integrazione delle strutture ricreative dell’ente. In previsione di futuri bandi e finanziamenti regionali e ministeriali, saranno utilizzati 610mila euro saranno utilizzati per la progettazione di ulteriori opere".

Previsto poi un incremento di 100mila euro per le agevolazioni Tari destinate alle utenze domestiche. Queste possibilità saranno concesse sulla base di nuovi scaglioni Isee, con l’obiettivo di ampliare il supporto alle famiglie in difficoltà economica.

Da. B.