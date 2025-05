Si sente male durante la messa. Paura per don Bruno De Rosa

Si è ripreso e sta abbastanza bene, anche se dovrà sottoporsi ad alcune verifiche. Ma la paura è stata davvero notevole. Malore ieri mattina per don Bruno De Rosa, 63 anni, parroco di Altopascio, afferente alla diocesi di Pescia guidata dal vescovo Fausto Tardelli.

Si è sentito male mentre stava officiando la Santa Messa della domenica mattina, che quindi è stata bruscamente interrotta proprio nel finale. Una giornata di sole e di festa, con il mercatino fuori dalla chiesa di San Jacopo e diversa gente sulle panche ad assistere alla funzione religiosa.

Quasi al termine di quest’ultima il sacerdote, da molti anni alla guida della parrocchia della cittadina del Tau, ha avuto un mancamento. Era seduto, però poi si è accasciato. Sono stati momenti di vera preoccupazione. I fedeli, appena si sono accorti che il prete si era sentito male, sono accorsi immediatamente a verificarne le condizioni, lanciando la richiesta di soccorso.

Attraverso il 118 la centrale operativa ha inviato una ambulanza della Misericordia di Altopascio, con sede ovviamente vicinissima che per fortuna era già operativa in zona poiché c’era da monitorare ed essere a disposizione in caso di necessità sia per la manifestazione "Art in Taun", con le bancarelle ed altre iniziative, ma anche per un torneo internazionale di calcio giovanile in corso allo stadio comunale.

I sanitari sono arrivati e hanno stabilizzato il parroco che in un primo momento aveva perduto conoscenza. Poi si è ripreso ed è stato trasportato all’ospedale di Lucca per accertamenti e vari controlli clinici. Don Bruno, da molto tempo ad Altopascio, è apprezzato e benvoluto.

Massimo Stefanini