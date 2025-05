Italia Film Fedic. Tutti i vincitori. Premio a Nichetti

Si è conclusa sabato 24 maggio al Cinema Imperiale di Montecatini Terme la 75ª edizione di Italia Film Fedic. A ricevere il Premio Fedic Italia è stato ’Mercato Libero’ di Giuseppe Cacace, una raffinata satira sociale diretta con mano leggera e interpretata con straordinaria naturalezza. A trionfare nella sezione Fedic Club è ’Sette minuti’ di Alessia Bottone, film che riesce a coniugare modernità e sentimento in una manciata di emozioni. Il Premio Fedic World è andato al francese ’Qu’importe’ la distance di Léo Fontaine, potente ritratto materno immerso nelle periferie francesi, girato con stile visivo serrato e coinvolgente.

Non sono mancati i riconoscimenti speciali.

Il Premio alla Carriera è stato conferito a Maurizio Nichetti, autore di culto del cinema italiano, per "il suo originale humor senza parole" e per una carriera che ha saputo fondere ironia, gestualità e fantasia in un linguaggio unico. A lui è stato dedicato un incontro speciale, in cui il regista ha ripercorso i suoi esordi e il suo amore per il cinema artigianale: “Se manca il divertimento, non ha senso fare questo lavoro” ha dichiarato con la consueta leggerezza.

Il Premio Tonino Valerii è stato assegnato a Gianluca Santoni. ’Fiabexit’ di Giuliano Giacomelli e Lorenzo Giovenga ha ricevuto la Menzione del Pubblico, mentre la Giuria Giovani ha premiato ’Siamo a’mmare’ di Alessio Genovese. Il Premio Fedic Scuola è stato assegnato ex aequo a ’Ronzìo’ di Nicolò Donatini e Piccoli Passi di Nicolò Riboni. Menzioni speciali anche per ’Ninò’ di Michele Li Volsi, ’Del mondo sono i figli’ di Pio Bruno e ’Dissidia’ di Letizia Zatti, premiata dalla giuria scolastica. Il Premio Fedeltà Fedic è andato a Roberto Merlino e Vivian Tullio.