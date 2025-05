Successo per il ’Dog Pride Day’. Oltre quaranta le premiazioni. Il 12 giugno apericena speciale

Grande successo per la ventesima edizione del Dog Pride Day, la manifestazione nata nel 2006 da un’idea di Clara Mingrino che rende omaggio al migliore amico dell’uomo, il cane, sensibilizza l’opinione pubblica e promuove il valore della vita di questi animali dentro le vite degli umani attraverso una pacifica e gioiosa invasione di centinaia di cani nelle vie cittadine. Si sono susseguite dalle 9.30 alle 12.30 un sacco di iniziative, dalla camminata in pineta passando alle premiazioni per ’Adozioni del cuore’ alle esibizioni cinofile di ’Disc Dog’, ’Dog Dance’, "Hoopers Prato’ e ’Sheep Dog’ . I premi sono stati riservati ai partecipanti dell’edizione precedente del Dog Pride Day, con 30 di essi su 44 che sono venuti a ritirare il premio. "I riconoscimenti non assegnati saranno riproposti nel gioco dei tappi" dice Clara Mingrino. Con i premi ci saranno un sacco di altre sorprese che verranno svelate ad un’apericena organizzata come ’Ricordando il Dog Pride Day’ il 12 giugno presso la Pasticceria Sweet a Montecatini. Il 2° Premio Claudia Chiodo, che consiste nel devolvere il 10% di quanto incassato dal Dog Pride Day 2025, al netto delle spese, andrà invece all’Associazione ’Musetti Randagi’ di Nunzia Tedone e Gianluca Basile.

"Le esibizioni sono state tutte bellissime – sottolinea Mingrino. Gli ospiti d’onore Gianluca Basile, Vania Della Bidia e Massimo Ceccherini con il cane Lucio, chi è venuto a esibirsi come Riccardo Vignali, Lisa Puccinelli, Mattia Monacchini, Antonia Brigati, Eleonora Nincheri e la Polizia Municipale di Prato e gli altri invitati sono rimasti tutti contenti e soddisfatti. Siamo felici che questa manifestazione che portiamo avanti ogni anno continui ad essere apprezzata da tutti".

Leonardo Meacci