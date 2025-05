Memorial Cristiano Benedetti. Appuntamento al 31 maggio

Tutto pronto per l’undicesima edizione del Memorial Cristiano Benedetti. L’evento, alla memoria del giovane chiesinese, prematuramente scomparso, è promosso dalla famiglia, da tanti amici e dall’associazione "Avventura Democratica" grazie al supporto di volontari e aziende del territorio, si terrà sabato 31 maggio. Come sempre il ricavato della manifestazione, sarà devoluto in beneficenza. Lo scorso anno vennero effettuate donazioni per undicimila euro ad associazioni del territorio. Si tratta di una marcia non competitiva sul percorso di 2, 6 e 10 km. Il ritrovo è fissato a Chiesina Uzzanese, in piazza Vittorio Emanuele II, partenza alle 16,30. Il percorso di 2 km è accessibile anche per persone diversamente abili o con ridotte capacità motorie. Il memorial è valido anche per il 48º trofeo Podistico Lucchese. Ai partecipanti verrà dato un pacco gara e pacchi omaggio contententi materiale didattico per le classi delle scuole.

"Non sono materialmente con voi – si legge nella locandina dell’evento –, ma in una dimensione parallela assieme ai tanti miei amici angeli. La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto, è la stessa di prima, quindi, il giorno della Camminata, con loro seguirò il percorso assieme a voi, felici e orgogliosi di quello che state facendo, Un abbraccio a tutti da me e da tutti gli angeli in cielo". Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere al numero 347.478222.

N. G.