Svolta sul debito della Monaco, la Montecatini parcheggi al Kursaal

Montecatini Terme, 31 marzo 2024 – La Montecatini Parcheggi & Servizi, società interamente partecipata dal Comune che gestisce gli spazi di sosta a pagamento in città, trasferisce i suoi uffici al Kursaal e acquisisce anche uno dei piani sotterranei adibiti al parcheggio dei veicoli. "Il tribunale fallimentare di Verona – si legge in un comunicato ufficiale – ha infatti omologato l’accordo di ristrutturazione del debito della Monaco, la società che ha completamente riscostruito e ristrutturato l’edificio". Il totale dei debiti per i quali è stata chiesta la ristrutturazione è di circa 18,6 milioni di euro.

Sono stati raggiunti accordi individuali per ognuno dei singoli creditori. Sono state previste modalità specifiche di pagamento in tutto o in parte del dovuto: le risorse derivano quasi interamente dalla vendita degli immobili, appartamenti, negozi e uffici, ancora da cedere. "Con l’omologa dell’accordo – prosegue la giunta – diviene efficace l’impegno della Monaco per l’immediata messa a disposizione del Comune di Montecatini in comodato - nelle more del trasferimento della proprietà che avverrà in esecuzione dell’accordo stesso - di due fondi all’interno del complesso che saranno immediatamente utilizzati (dopo l’esecuzione degli interventi minimi necessari) per trasferirvi gli uffici di Montecatini Parcheggi, attualmente situati nell’immobile ex Lazzi che necessita di importanti lavori di ristrutturazione".

L’amministrazione valuta quello raggiunto "un risultato importante, anche grazie all’impegno del sindaco Luca Baroncini in prima persona e dell’amministrazione tutta, che consentirà alla società partecipata di operare finalmente in ambienti più moderni e confortevoli. In esecuzione dell’accordo, saranno poi trasferiti al Comune anche i parcheggi dell’ultimo piano interrato, che potranno così essere destinati all’uso pubblico".

Il Kursaal, con il suo cinema-teatro, ha rappresentato un punto di riferimento importante per l’intrattenimento in città fin dal 1907. Nel 1995 è iniziato l’intervento di ristrutturazione da parte della Monaco a prevalente destinazione residenziale direzionale. Il complesso residenziale è composto da 150 appartamenti, una torre centrale adibita a uso commerciale e direzionale. Lo storico cinema-teatro, che tanti celebri nomi dello spettacolo ha ospitato, è stato demolito poco prima dell’inizio dei lavori. La scorsa settimana, un incendio doloso ha distrutto il locale "Principe", nella parte storica, danneggiando anche la facciata esterna.

Daniele Bernardini