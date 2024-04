La montagna a fumetti. La necessità del viaggio

Al via la quinta edizione del progetto ’La montagna a fumetti’, ma quest’anno la presentazione sarà fatta a Monsummano, che insieme a Pescia e altre zone della Valdinievole parteciperanno alla consueta manifestazione estiva della montagna pistoiese organizzata dall’associazione Convivio Odv. L’appuntamento per la presentazione è per sabato 27 con evento inaugurale. Alle 16 gli organizzatori consegneranno le chiavi delle cassette, che saranno utilizzate per la raccolta fondi (che saranno devolute all’associazione Lilt) durante tutti gli eventi in programma, al presidente della Provincia Luca Marmo e alla presidente della Lilt Pistoia Giulietta Priami. Prevista la partecipazione del governatore della Toscana Eugenio Giani.

Tema di quest’anno è ’La necessità del viaggio’ per veicolare la volontà di creare un dialogo tra i vari linguaggi fotografia, grafica e arti in genere, utilizzando il fumetto come elemento di coesione tra espressioni artistiche apparentemente distanti. La quinta edizione de ’La Montagna a Fumetti’ vuole porre attenzione sulle esigenze delle varie popolazioni che hanno vissuto nei secoli il nostro territorio provinciale di creare e costruire condizioni migliori per le proprie vite attraverso le proprie conoscenze e professionalità.

Il programma inizia il 27 aprile a Monsummano con ’Sentieri di Storia: da Castracani a Yves Montand’. Dalle 9 alle 16 si terrà un’escursione trekking nell’anello del colle di Monsummano, con partenza dal Museo della Città e del Territorioe proseguendo per Grotta Giusti, Castello di Monsummano, e rientro alle 15 al museo. Il pranzo è al sacco e il contributo volontario è di 18 euro. Il 18 maggio l’appuntamento sarà a Sambuca Pistoiese e poi ci sarà una conferenza il primo giugno in sala maggiore a Pistoia dal titolo ’La malattia come viaggio’. Si prosegue l’8 giugno a Pescia all’archivio storico Magnani del Museo della Carta e il 15 giugno alla gipsoteca Libero Andreotti mentre il 16 giugno, sempre a Pescia, si terrà l’inaugurazione delle esposizioni di auto d’epoca. Sempre in Valdinievole, il programma prevede a Larciano dal 22 al 28 giugno la mostra su Gastone Nencini alla galleria Cum Venio e il 27 giugno dalle 20 ’Memorie di migrazioni, tra musica e saporicon Slow Food in piazza Vittorio Veneto.

Gli altri appuntamenti si terranno dal 14 al 21 luglio a Marliana, il 14 e 21 luglio a Panicagliora, il 2, 9 e 12 agosto a Pian degli Ontani, il 3 agosto a Cutigliano, il 16 agosto all’Orsigna e il 17 e 18 agosto a San Marcello.

Arianna Fsicaro