La medicina sul lavoro vista dentro un’azienda

Full immersion per trenta medici, specializzandi in Medicina del Lavoro dell’Università di Pisa, alla Verinlegno Spa. Erano accompagnati dal professor Rudy Foddis, originario della Valdinievole, Direttore della Medicina del Lavoro (Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana), autore e coautore di oltre cento pubblicazioni nazionali e internazionali, sul tema sicurezza, anche in merito alla differenza di genere. Nel corso dell’incontro, protrattosi per alcune ore, all’azienda produttrice di vernici per legno, AnnaMaria Cialdoni Resposabile Salute, Sicurezza e Ambiente di Verinlegno ha illustrato agli ospiti il “documento di valutazione del rischio chimico”: vale a dire l’atto aziendale che consente alla Verinlegno di stimare i rischi insiti nelle varie fasi della propria attività e di adottare le migliori misure di gestione del pericolo. Matteo Venturi, addetto al servizio di prevenzione e protezione, ha poi esposto l’ applicazione in azienda della UNI EN 689:2019: la norma che definisce la metodologia per effettuare misure dell’esposizione ad agenti chimici per inalazione, per dimostrare l’ improbabilità che i lavoratori, siano esposti a concentrazioni maggiori dei valori limite di esposizione sanciti dalla legge. Oltre le “best practice” i futuri medici del lavoro hanno avuto successivamente l’opportunità di effettuare un attento sopralluogo dei vari reparti aziendali.

Foddis è nato a Pistoia il 13 febbraio 1967. E’ professore associato presso il dipartimento di ricerca e traslazione delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia (Università Pisa).