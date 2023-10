La Macelleria Ferretti a Montecatini Terme: "Qui daremo il nostro meglio"

Il Maialetto sbarca in viale Verdi e si prepara a essere un punto di riferimento dove consumare carne di qualità per turisti e cittadini, nell’ottica della strategia aziendale del patron Giacomo Ferretti, che a Monsummano ha creato un vero e proprio tempio dell’enogastronomia. Già presente a Montecatini in corso Roma, il bistrot si è trasferito accanto alla pineta, nei locali una volta occupati dalla storica profumeria Corradini. "Sono venuto qui – ha scherzato Ferretti – perché domenica prossima potrò seguire meglio il Gran Premio Del Rosso, la storica di ciclismo. Qualche anno fa, mentre svolgevo servizio, sono caduto dalla moto seguendo i corridori. A parte le battute, nei locali dove eravamo prima, in corso Roma, non potevamo svolgere al meglio l’attività di somministrazione. Adesso non abbiamo più problemi".

All’inaugurazione erano presenti anche il sindaco Luca Baroncini e il consigliere regionale Luciana Bartolini. "Un’attività che apre – ha detto il sindaco – è sempre una grande notizia per una comunità. La presenza di Giacomo Ferretti è senza dubbio una garanzia di qualità che andrà a beneficio della città". La famiglia Ferretti vanta un’esperienza di quasi un secolo nel settore. "Tutto è iniziato nel 1930 dalla passione del nonno Augusto – si legge sul sito dell’attività - Per prima è nata la macelleria in cui Giacomo "Il Maialetto" ha iniziato a lavorare la carne a regola d’arte. Dopo di ché, nella porta accanto è nata l’Osteria, che nel tempo si è distinta fino ad esser menzionata nella guida Michelin 2023. E poi sono venuti il catering e le due botteghe a Monsummano e Montecatini, ora presenti nella guida Street Food del Gambero Rosso".

Ferretti racconta che "i segreti della lavorazione della carne sono un qualcosa che ci tramandiamo di generazione in generazione. La nostra massima soddisfazione è potervi offrire solo insaccati, salumi e sott’oli di nostra produzione. Inoltre, ci piace cucinare alcune rarità come la Cioncia, il Picchiante e organizzare eventi per veri intenditori come Il pranzo del Quinto Quarto. Abbiamo anche creato un’ associazione sportiva dilettantistica, che si chiama Il Maialetto e partecipato a diverse gare, eventi e raduni di ciclismo e mountain bike".

Daniele Bernardini