La Louisiana degli auguri al Golf Montecatini. Vincono Brotini, Montanari, Morelli e Pinzani

Un clima festoso ha connotato la ’Louisiana degli auguri’ domenica 15 dicembre al Golf Montecatini. I golfisti sono scesi in campi in squadre di quattro giocatori e la partenza simultanea alle ore 10 ha consentito a tutti di terminare la gara nello stesso momento prima della cena. Roberto Brotini, Claudio Montanari, Marco Morelli e Gian Paolo Pinzani, che partivano con i favori del pronostico, hanno vinto con 62 colpi. Nella categoria netta Antonio Romeo, Leonardo Raso, Michele Trifoglio e Matteo Bettacchi (52) hanno preceduto Massimo Romani, Federico Romani, Sandra Mazzoncini e Michela Givoletti. Hanno completato il podio, staccati di un solo colpo, Alessandro Marraccini, Gianfranco Natali, Maio Morganti e Claudio Storai. Domenica 22 dicembre i soci si ritroveranno per l’ultimo appuntamento prima di Natale: la Raffa Natale.

Andrea Ronchi