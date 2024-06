La Larcianese punta su Cerri. Lampo Meridien-Magrini, c’è l’ok

Larcianese e Lampo Meridien sono a lavoro per darsi una struttura tecnica per poi allestire la squadra che affronterà il nuovo campionato di Promozione. La Larcianese ha confermato alla guida tecnica Maurizio Cerasa, che ha svolto un ottimo lavoro nella passata stagione. sfiorando l’accesso agli spareggi die playoff. Ci sono importanti novità per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo. La società viola ha ingaggiato Gabriele Cerri, classe 1985. Per il suo trascorso da calciatore lo conoscono tutti, avendo giocato fino alla scorsa stagione sportiva. Per tanti anni ha militato in diverse squadre della zona, tra cui Uzzanese e Lampo. Da dirigente invece è reduce dall’esperienza di quest’anno con il Porcari. Per quanto riguarda la rosa dei giocatori, tutta la dirigenza viola è al lavoro. L’obiettivo è quello di confermare il maggiore numero possibile di giocatori della squadra che ha concluso il campiono. Sicura è la conferma della giovane punta Ndiaye e dei due esterni Lo Russo e Iannello. È quasi sicuro l’addio del forte centrocampista Guarisa, che dopo cinque anni di appartenenza alla Larcianese, sicuramente approderà in un’altra formazione. Una scelta condivisa da società e giocatore. Infine, una notizia che arriva dalla squadra juniores regionale della Larcianese. Confermato alla guida tecnica Sandro Selmi che si avvarrà della collaborazione di Gianluca Ansaldi.

Arrivano novità anche dal mondo del Lampo Meridien Alla guida tecnica viene confermato Federico Magrini. Allenatore in seconda sarà Marco Bartolozzi, che ha allenato con ottimi risultati la formazione juniores regionale del Lamo Meridien. Per quanto riguarda i giocatori della sono stati confermati Jonathan del Sorbo, Mattia Simi, Mathias Boghean, Oscar Fattorini, Gabriele Pirone, Ronaldo Dingozi.

