La Larcianese incrocia la capolista Viareggio

Girone A di Promozione in campo domani (ore 15) per la venticinquesima giornata. Se Casalguidi ed Intercomunale Monsummano hanno intenzione di giocare i playoff, sono obbligate a vincere i rispettivi incontri. I ragazzi guidati da Benesperi, reduci dal successo conquistato contro l’Alleanza Giovanile di Dicomano, vanno a far visita alla Real Cerretese, terza forza del girone. I monsummanesi allenati da Matteoni, dopo il deludene 1-1 centrato allo Strulli contro il Pieve Fosciana ultimo in classifica, cercano invece riscatto e punti pesanti al Ballini di San Piero a Sieve.

Poi ci sono Larcianese e Lampo Meridien. A Larciano arriva la capolista Viareggio. Sarà una sfida dal fascino particolare, anche perché le zebre viareggine mancano dall’Idilio Cei da ben sedici stagioni. Diverse le sfide in passato tra le due formazioni, tra Eccellenza e Serie D. Cerasa per quanto riguarda la formazione avrà come unico dubbio l’utilizzo dell’attaccante Filippo Ferraro, uscito anzitempo domenica scorsa per un problema muscolare. Per il resto rosa al completo a disposizione per il tecnico viola, compreso il difensore Michael Fusco, che ha scontato la giornata di squalifica. La gara di andata disputata a fine ottobre terminò con un pareggio per 2-2. Atteso un buon pubblico, compreso quello di fede bianconera. La aocietà per questa partita ha indetto la ’Giornata Viola’, per cui non saranno valide per l’accesso le tessere omaggio e gli abbonamenti.

Dopo il turno di riposo la Lampo Meridien riprende il cammino c campionato, giocando allo stadio dei Giardinetti di Lamporecchio contro il Castelnuovo Garfagnana. La squadra lucchese, allenata dall’ex Lampo Pisciotta, è quinta in classifica con 36 punti e nell’ultima giornata di campionato ha sconfitto la Pontremolese per 2-0. Nella partita di domani pomeriggio il tecnico Magrini dovrà rinunciare ancora ad importanti giocatori, fermi per infortunio. Non saranno della gara infatti Chianese, Boghean, Aquilante, Fattorini e Dingozi.

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini