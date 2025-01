La Larcianese fa bella figura in Versilia. Frena la corsa della capolista Pietrasanta

Pietrasanta 1 Larcianese 1: Citti, Bartoli, Terigi, Ceciarini (22 st Falorni), Laucci, Aquilante, Szabo, Della Pina (45 st Bonini), Bruzzi, Biagini, Remedi. A disp. Baldini, Adami, Belle, Cosentino, Maggi, Romanelli, Moriconi. All. Della Bona.

LARCIANESE: Cirillo, Porciani, Lo Russo, Marianelli, Tafi, Vallesi, Iannello (40’ st Antonelli), Sarti, Ndiaye (40’ st Maggi,), Ferraro (19’ st Capetta dal 43’ st Romani), Mori (10’ st Tersigni). A disp. Cannizzaro, Seghi, Carrara, Maarouf, Biagioni. All. Cerasa.

Arbitro: Ponzalli di Prato.

Marcatori: 15’ Vallesi, 18 Terigi (rig.).

La Larcianese ritorna dalla Versilia con un punti molto prezioso. Contro la capolista Pietrasanta la squadra di Cerasa ha fatto il massimo, sporcando il gioco degli uomini di Dalla Bona e confermando di essere formazione di livello per questo gione A di Promozione.

In vantaggio sono passai gli uomini di mister Cerasa. Al 15’ minuto calcio di punizione al limite. Scambio tra Marianelli e Ferraro, che conclude verso la porta, sul tiro interviene Vallesi, con un tocco di sinistro e devia la palla in rete, portando in vantaggio la Larcianese. La gioia dura poco. Dopo appena tre minuti e i padroni di casa pareggiano, su calcio di rigore, realizzato da Terigi e concesso per un fallo commesso su Biagini.

Nel secondo tempo Ferraro ha due importanti occasioni per riportare in vantaggio la sua squadra, ma prima Citti e poi la poca precisione del tiro, trasformano le palle gol in nulla di fatto. Il Pietrasanta sfiora il vantaggio in pieno recupero, con Falorni. Ottima e decisiva è stata la parata di Cirillo che evita la beffa della sconfitta. Per problemi muscolari non è sceso in campo il centrocampista Salerno. Infortunio che si è verificato prima dell’inizio della gara. Sempre pe infortunio non ha disputato la gara il difensore Bagni. Dalla trasferta di Pietrasanta la squadra viola torna con un punto e la consapevolezza di essere candidata per i playoff.

Massimo Mancini