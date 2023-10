La Giornata Francescana. Riflessioni religiose e culturali in Santa Maria Assunta

La Fraternità di S.Antonio di Colleviti, in collaborazione con quelle di S.Francesco di Montecatini, Pescia e Villa Basilica, propone la “Giornata Francescana“, dodicesima edizione di un evento che si sposta di volta in volta sul territorio della Diocesi per coinvolgere il maggior numero di comunità locali. La giornata si svolgerà a Montecatini Terme, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Un appuntamento religioso e spirituale, ma anche di riflessione culturale e sociale, utile per gettare sul presente lo sguardo di Francesco di Assisi. Il tema scelto è: “Da Donna Pica a oggi: storie di eroismo al femminile“: il consiglio di Fraternità propone una riflessione sull’apporto delle donne nella storia, intrecciate con la vita familiare, della comunità o all’apice di importanti intuizioni che scorrono ancora oggi nel solco del tempo.

Venerdì, nella Chiesa di S.Antonio, è in programma il concerto “Itinerario tra musica e parole“, con il CorOne del Murialdo. Domenica, nei locali sotto la Basilica di S.Maria Assunta, alle 16 saranno accolti i partecipanti, e alle 16.30 inizierà l’incontro in cui saranno presentate diverse testimonianze legate al mondo attuale e al riflesso prezioso dell’idea francescana del femminile. Alle ore 18, in Basilica, la messa. Il ministro della Fraternità di S.Antonio, Luca Parenti, sottolinea l’importanza del messaggio francescano, sempre fresco e attuale perché nato dall’esperienza di S.Francesco.