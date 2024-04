La giornata del made in Italy. Il museo della carta apre le porte per un evento dedicato ai giovani

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Museimpresa e l’Associazione Marchi Storici d’Italia, il Museo della Carta di Pescia propone un evento speciale per la giornata di domani, sabato 20 aprile: ’Carta italiana a mano Enrico Magnani Pescia, dal 1481’. In una città come Pescia in cui si fabbrica carta sino dal 1481, la Carta italiana a mano Enrico Magnani Pescia è sinonimo da sei secoli di eccellenza. Alle 11 è prevista la visita guidata alla cartiera settecentesca Le Carte, con il direttore Massimiliano Bini, alle 16 la visita al Museo e la realizzazione di un foglio di carta filigranato da parte dei Mastri Cartai dell’Impresa Sociale Magnani Pescia. L’evento è pensato per avvicinare il pubblico, in particolare i giovani, alle eccellenze produttive dei territori di riferimento, offrendo visite guidate, mostre retrospettive, degustazioni, laboratori, esperienze immersive.

"Dare valore alla storia delle imprese del made in Italy – spiega il presidente di Museimpresa, Antonio Calabrò – significa rafforzare la loro capacità competitiva sui mercati globali, rilanciando l’importanza del connubio tra la memoria del saper fare e la spinta all’innovazione, il senso della bellezza e l’alto livello tecnologico, la qualità e la sostenibilità. Le nostre manifatture e le imprese dei servizi, grazie anche al rapporto con la cultura politecnica dei territori sono cardine fondamentale della crescita economica e dell’inclusione sociale e garanzia per la costruzione di un futuro migliore per le nuove generazioni sono essenziali, in questa prospettiva, la relazione virtuosa tra Museimpresa e l’Associazione Marchi Storici e la collaborazione pubblico-privato tra imprese e istituzioni".

"Con queste aperture speciali – evidenzia Massimo Caputi, presidente dell’Associazione Marchi Storici – vogliamo far riscoprire ai giovani la ‘bellezza della fabbrica’, ossia tutto il patrimonio storico, artistico e innovativo creato, promosso e custodito dalle imprese storiche del nostro Paese. Vogliamo favorire la ricostruzione di una percezione positiva del comparto industriale".

Emanuele Cutsodontis