La finalissima di Miss Montecatini rimandata al 29 settembre

La finale di Miss Montecatini 2024, annullata domenica scorsa a causa del maltempo, è stato riprogrammata per domenica 29 settembre. Una data che offre non solo una seconda opportunità per celebrare la bellezza e il talento delle partecipanti, ma anche la speranza di un meteo più favorevole. La scelta della nuova data è stata frutto di un’attenta riflessione da parte degli organizzatori, che ha tenuto conto di vari fattori, tra cui la disponibilità delle Terme Tettuccio e degli ospiti della serata. La location rimarrà la stessa, cambierà invece l’orario di inizio dell’evento. Inizialmente previsto per le 21, lo spettacolo avrà ora inizio alle ore 18, una scelta pensata per facilitare il rientro a casa delle concorrenti e degli spettatori. Nonostante il rinvio, la voglia di celebrare la bellezza, il talento e l’eleganza di queste giovani donne è rimasta intatta. La città di Montecatini Terme, con la sua storica tradizione di ospitare eventi di grande prestigio, saprà ancora una volta accogliere il pubblico e le partecipanti in una cornice unica come il Tettuccio.