La ’Festa del Vicinato’. Il ruolo della comunità nella battaglia al degrado

Sold out per la ’Festa del Vicinato’ al parco Cividale organizzata nella serata di sabato. Un evento di collaborazione e comunità per la sicurezza e l’aggregazione sociale. La festa, allestita quest’anno dall’Associazione Sviluppo Valdinievole, dall’Associazione Controllo del Vicinato e con il patrocinio del comune di Montecatini Terme, si è conclusa con un grande successo, dimostrando ancora una volta la forza della collaborazione e della comunità.

Nel 2017 Marco Lucarelli presentò all’amministrazione Bellandi il progetto di sicurezza partecipata intitolato ’Controllo del Vicinato’. Accolta con entusiasmo, l’iniziativa ha portato a significativi investimenti nel parco Cividale, tra cui nuovi giochi, miglioramenti vari e l’ampliamento dell’illuminazione, restituendo il parco ai cittadini. "Grazie alle segnalazioni delle circa 100 famiglie aderenti al progetto – dice Lucarelli, responsabile dell’Associazione Controllo del Vicinato e Presidente dell’Associazione Sviluppo Valdinievole – e agli interventi delle forze dell’ordine, è stato possibile contrastare le attività illecite, rendendo il parco un luogo sicuro e accogliente per i bambini. Volevamo fare qualcosa di più, oltre alle segnalazioni, così abbiamo dato il via alle feste per mantenere l’ordine e la vivacità del parco. La nostra intenzione è continuare a portare avanti iniziative volte a far rivivere determinate zone e a contrastare il degrado".

L’edizione 2024 della festa ha visto la partecipazione di numerosi bambini e famiglie, che hanno apprezzato le attività e gli spettacoli organizzati, rafforzando ulteriormente il senso di comunità, un aspetto determinante per cercare di contrastare forma di degrado che possono affiorare in punti critici della città. "L’Associazione Sviluppo Valdinievole è stata pensata e voluta da me e creata grazie a un gruppo di amici. La sinergia tra Sviluppo Valdinievole e l’Associazione Controllo del Vicinato porterà in futuro a nuove iniziative", aggiunge Lucarelli.

È stato un pomeriggio di divertimento con attività e spettacoli dedicati ai bambini, inclusi tre personaggi della Compagnia Sottosopra: un simpatico trampoliere, un’animatrice con palloncini e baby dance e un magico giocoliere. "Questo evento non è solo un’occasione di svago, ma rappresenta anche un importante passo verso il rafforzamento della sicurezza nel nostro parco e nella nostra comunità. Speriamo in una continua collaborazione anche con l’attuale amministrazione per il bene della nostra comunità", conclude Lucarelli. Grazie alla partecipazione di tutti, la manifestazione ha dimostrato che, uniti, è possibile rendere il quartiere un luogo migliore e più sicuro.

