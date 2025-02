La festa del Soroptimist. Passaggio della campana da Potenti a Batolla

Passaggio della campana al Grand Hotel Croce di Malta per il club Soroptimist Pistoia-Montecatini, giunto al cinquantaquattresimo anno della sua fondazione. Un evento impeccabile che ha segnato il giro di testimone sulla poltrona presidenziale tra Elisa Potenti e Roberta Batolla. Il club, da sempre, organizza eventi ed iniziative benefiche di spessore sul nostro territorio, con l’occhio sempre attento alla valorizzazione della donna e delle figure femminili. Di recente, le Soroptimiste montecatinesi e pistoiesi hanno aderito a una iniziativa nazionale e si sono impegnate concretamente affinché la carta etica dello sport, che celebra le pari opportunità, fosse firmata anche in comune a Montecatini e Pistoia. Inoltre, ogni anno il club investe in borse di studio riservate alle studentesse, in particolare all’alberghiero Martini. "Stiamo lavorando a diversi progetti, il club è vivace e attivo", dice Batolla. Del nuovo direttivo fanno parte Silvia Dal Pino, Antonella Vernacchio, Arianna Bechini, Cristina Bellandi, Elisa Potenti, Isabella Balducci, Sandra Meini, Patrizia Cecchi, Rubina Baldecchi, Silvia Cerbino.

Giovanna La Porta