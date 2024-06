La Fabo strappa. Mastrangelo alla Gema

Ufficiale il salto dalla Gema alla Fabo di Nicola Mastrangelo. L’esterno, fra i protagonisti dell’ottima annata della squadra di Del Re, ha deciso di cambiare sponda e accettare l’offerta degli Herons. Un colpo di spessore per la squadra di Barsotti, che potrà contare su un realizzatore in più di qualità che nello scacchiere tattico dovrebbe andare a prendersil il posto in quintetto base attualmente occupato da Nicola Natali. Ora le attenzioni in casa Herons sono concentrate sulla ricerca di un lungo, il sostituto di Matej Radunic che è sempre più lontano da una conferma, anche per sua volontà di trovare una squadra che ne esalti maggiormente le caratteristiche. Gli Herons avevano sondato la disponibilità di Lorenzo Galmarini che ha però firmato a Mestre. Sul mercato potrebbe finire Francesco Fratto, reduce dalla vittoria del campionato con la Libertas Livorno che sta nicchiando sulla sua conferma. Fratto interessa alla Pielle Livorno, alla Gema e anche alla Fabo. Fabo che è a caccia anche di un play d’ordine che possa partire dietro a Benites. fra i nomi offerti c’è quello di Antonio Gallo, classe 2000, nell’ultima annata a Sant’Antimo.

Niccolò Casalsoli