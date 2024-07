La donazione per la Pubblica. Da Aci Pistoia due strumenti per facilitare l’assistenza

Un gradino in meno per la montagna: questo il titolo del progetto che ha portato alla donazione alla Pubblica Assistenza di Pescia da parte di Aci Pistoia di una sedia motorizzata montascale a quattro velocità e di un telo portaferiti Wow, con maniglie e puntapiedi, strumenti necessari per lo spostamento di pazienti in posizione sdraiata o seduta. "Abbiamo partecipato a un bando dell’Aci di Pistoia – spiega il presidente Paolo Baldini –, un bando per accessibilità e mobilità, richiedendo questi due ausili. Due strumenti utilissimi, che aumentano la capacità di raggiungere situazioni come appartamenti ai piani alti, non raggiungibili con le normali barelle. Danno la possibilità ai pazienti di arrivare al nostro automezzo. Particolarmente importante, non solo in situazioni di emergenza, il telino, che può essere portato anche da due soli soccorritori".

Soddisfatto il consigliere regionale Marco Niccolai: "Una bella iniziativa di solidarietà che vede uniti Pubblica Assistenza e Aci, che ringrazio per questa importante donazione che aumenterà sicuramente l’efficacia dei servizi resi dall’associazione. Un ringraziamento particolare a Cesare Natali, che con la consueta generosità trova sempre collegamenti per aumentare la forza dell’associazionismo sul nostro territorio e i servizi erogati per la cittadinanza". "L’Aci Pistoia ogni anno destina una cifra a un’associazione onlus in cui ci siano beni strutturali – spiega lo stesso Natali –. Io faccio parte dell’Aci come Kursaal Car Club, e sono socio storico della Pubblica Assistenza. Per questo ho pensato di fare incontrare le due realtà e ci sono riuscito. Questi beni allevieranno un po’ di sofferenza a chi ha bisogno. Sono felice".

Ai ringraziamenti di Niccolai si unisce il sindaco Riccardo Franchi: "sono orgoglioso di questa iniziativa, utilissima nel soccorrere, in situazioni che si possono creare nella nostra comunità, nella montagna, in centro storico. Il volontariato è sempre attento alla nostra comunità, una comunità che è viva. Grazie ancora, e complimenti".

Emanuele Cutsodontis