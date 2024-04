La corsa per i playoff di Lampo e Larcianese

Nel girone A di Promozione i giochi sono quasi fatti, anche se gli intrecci e gli incroci che possono venire fuori da queste ultime gare, possono alterare alcune situazioni dell’attuale classifica. Partiamo dal Casalguidi, che in casa del Maliseti Seano ha conquistato solo un punto. Il pari trovato da Llana a fine match ha scombussolato i piani della squadra gialloblù guidata da mister Benesperi, che già pregustava la conquista dei playoff, e che adesso invece deve aspettare ancora un po’. Dopo la sosta, legata al turno di riposo che osserverà questo weekend, il Casalguidi dovrà giocare contro Luco (in casa) e Viareggio (trasferta). Vincendo una di queste due partite, approderebbe con molta probabilità alla post season, cosa quasi impensabile a inizio stagione, ma frutto dell’ottimo lavoro svolto da tutti i componenti della società.

Qualche chance di playoff possono ancora coltivarle Larcianese e Lampo Meridien. I viola hanno osservato un turno di risposo, mentre la formazione bianconeroazzurra ha imposto il pari per 1-1 al Pietrasanta. I 45 punti fin qui conquistati dalle due formazioni, e le ultime tre gare in programma da qui alla fine dell’anno, lasciano ancora aperta una piccola porticina. La Larcianese prenderà parte ai playoff se dovesse vincere contro Alleanza Giovanile (casa), Real Cerretese (trasferta) e San Marco Avenza (casa). Toccherebbe alla Lampo Meridien, se dovesse battere Intercomunale Monsummano (trasferta), Pieve Fosciana (casa) e San Piero a Sieve (trasferta). Se entrambe dovessero centrare il tris di vittorie, potrebbero addirittura far fuori Casalguidi e Lunigiana Pontremolese, sconfitta in casa questo fine settimana dall’Intercomunale Monsummano.

La vittoria conquistata dagli amaranto, è stata un vero toccasana per la squadra guidata da mister Matteoni. Non solo perché ha messo fine ad un digiuno di vittorie esterne che durava da tre mesi, ma anche perché ha sancito per i monsummanesi la conquista matematica della salvezza.

Simone Lo Iacono