La Compagnia del Grano pronta a tornare in scena

Valdinievole, 17 ottobre 2021 - Uomini e donne della Valdinievole e di Pistoia uniti da una grande passione: il teatro. Recitare, al chiuso, all’aperto, dappertutto. Facendo tutto da soli: testi, regia, scenografie, costumi. Ecco l’associazione culturale La Compagnia del Grano, fondata nell’estate del 2009 sotto i portici di piazza del Grano a Pescia. Presieduta dal 2014 da Giulia Palamidessi, attrice e regista. Ne fanno parte anche Silvia Ercolini vicepresidente, attrice ed esperta di moda e costume, Alessandro Timpanaro direttore artistico e attore, Benedetta Talmon attrice e segretaria, Daniele Melani attore e addetto alla scenografia, Edoardo Desideri attore, Giada Agresti attrice, Azzurra Agresti attrice e truccatrice e Massimiliano Cadeddu attore.

Chi li ha visti all’opera al Parterre di piazza San Francesco a Pistoia in "Visse d’arte, visse d’amore, viaggio nella vita di Giacomo Puccini", non ha potuto non esclamare: attori amatoriali sì, ma professionali come neppure taluni professionisti dello spettacolo. Uomini e donne che hanno allestito rappresentazioni ed esibizioni di vario genere e contenuto, vinto premi grazie anche alla collaborazione e gli insegnamenti di Marcello Livi, allievo di Orazio Costa, docente all’Accademia di Arte Drammatica Silvio D’Amico a Roma.

«In questi anni – afferma Giulia Palamidessi – la Compagnia è cresciuta, si è evoluta per l’esperienza e l’impegno di ogni singolo componente. La passione e le specifiche competenze sono state apprese frequentando scuole, laboratori teatrali, partecipando a lavori in altre compagnie. Data la natura amatoriale della Compagnia, ciascuno di noi ha compiti precisi che esulano dalla sola recitazione. Scenografie, costumi, trucco, grafica sono tutti ‘artigianali’ e originati dalla creatività dei componenti della Compagnia. Non svolgiamo attività soltanto nei teatri, ma pure in altri ambienti: mettiamo in scena spettacoli itineranti, di tutti i generi, dalle commedie divertenti a quelle drammatiche, dai gialli, che sono stati i nostri primi eventi teatrali, ai monologhi. Cerchiamo di fare un po’ di tutto nel modo più professionale possibile. In ogni spettacolo tentiamo di mandare un messaggio educativo, rivolto soprattutto ai più giovani. Nel nostro piccolo, proviamo a dare una mano al prossimo, organizzando iniziative benefiche. Sono orgogliosa del lavoro svolto da tutti noi sino a oggi. Qualsiasi recita è scritta da noi, non abbiamo alcuno scenografo e anche i costumi che indossiamo vengono nella maggior parte prodotti da Silvia Ercolini (a parte alcuni capi che compriamo ai mercatini o nei negozi vintage). Non abbiamo in previsione alcuna data, però stiamo preparando altri spettacoli che, a causa dell’emergenza sanitaria, erano stati rimandati". Gianluca Barni