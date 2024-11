’La collina della paura’. Il San Baronto si trasforma nella vetrina dell’horror fantasy

Animazioni, cosplayer, mercatino, street food ed anche musica: questi gli elementi che caratterizzeranno l’evento ’La collina della paura’, appuntamento in programma domani a San Baronto, in via della Chiesa. Organizzato da Pro Loco ’Amici di San Baronto’, con il patrocinio del Comune di Lamporecchio, l’appuntamento si terrà nello spazio solitamene usato per l’organizzazione della ’Fierucola di maggio’.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale per garantire intrattenimento a adulti e bambini, in stile horror fantasy. Si inizia alle ore 14 e si andrà avanti fino a mezzanotte. L’assessore Scardigli ha raccomandato l’uso delle navette per raggiungere San Baronto. Le partenze sono previste ogni 30 minuti. I punti di ritrovo designati sono piazza Francesco Berni a Lamporecchio, piazza Piscine a Larciano, via Togliatti in località Mastromarco e presso i parcheggi Barco Reale, a San Baronto.

Alla ’Collina della paura’ ci saranno anche lo staff e i dj storici della discoteca Concorde per un ritorno, in musica, agli anni Novanta e Duemila. Tra le realtà presenti, la Rebel Legion Italian Base, gruppo ufficiale di Star Wars costuming riconosciuto da Lucas Film. Saranno presenti anche gli Horror Souls, direttamente dai più grandi parchi tematici d’Italia, che rappresenteranno in modo itinerante i personaggi cult dei film horror, i Lupi Oscuri, presenti come attori all’interno del percorso horror, Zombie Inside, associazione a tema horror e gotico, Strabizarre, i Pepitaclown e Babbaclown, che interverranno con costumi realistici in stile horror, Arte Ingegno con il loro circus horror, così come gli Eroi Campus, gruppo di cosplayers che garantirà agli spettatori l’interpretazione di personaggi fantasy come Captain America, Spiderman, Batman, Wolverine, Doctor Strange, Flash e Black Widow. All’evento saranno presenti anche gli Splatter Holidays, pronti a coinvolgere il pubblico con il loro gioco horror.

Parte integrante della serata saranno le realtà sportive del territorio: Arcieri I Salici, Ecole de Danse scuola di danza, Cerbaia Calcio, Amaranto Tau Academy Calcio, Otti Dance&Fitness, Blue Butterfly scuola di danze orientali, Volley Lamporecchio, Attitude

Massimo Mancini