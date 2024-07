La cena di beneficenza. Tutti a tavola per aiutare la Fondazione Meyer

A Vangile, a casa di Giulio Ulivieri, si è ripetuto ancora una volta un evento sotto le stelle di beneficienza a favore del Meyer che, nel tempo, ha messo a segno un risultato incredibile, totalizzando qualcosa come 73mila euro di donazioni. Luigi, Alessandra e Giulio hanno infatti organizzato nel giardino di casa propria per la dodicesima volta la cena intitolata ’È pronto... tutti a tavola’. Obiettivo, oltre a quello di trascorrere una serata in allegra compagnia e all’insegna della buona cucina, sostenere fattivamente la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer onlus di Firenze e in maniera particolare la ricerca nefrologica. Oltre ogni più rosea aspettativa sono stati ricavati oltre 10mila euro. Un record. Sommati alle donazioni effettuate negli anni precedenti, l’esito è stato incredibile: 73 mila euro e 50 centesimi. Gli organizzatori tramite il nostro giornale vogliono ringraziare la professoressa Paola Romagnani, responsabile del reparto di Nefrologia e Dialisi e ricercatrice di fama internazionale, e tutti coloro che hanno partecipato all’evento sposando l’iniziativa con grande entusiasmo e tutti i loro sostenitori. Questi gli sponsor: Acquerello Riso Carnaroli, Agraria Giaccai, Azienda Agricola Bacciotti, Azienda Agricola Laiano, Azienda Vinicola Attilio Contini, Bamaplast, Cantina Carmina, Cantine Lunae Bosoni, Circolo Arci Vangile, Copy System, Doctor Tennis, Fontana frutta e verdura, Frantoio di Croci, Fraser di Sergio Antonini, Gelateria Ultimo Kilometro, Gioielleria Fratelli Zucconi, Giorgetti Sauro e Letizia, Giovanni Parisi, Italpork, La Spinetta Vini, Lavanderia So.Ge.Si. Schultze, Macelleria Pepori Paolo, Marchesi Antinori, Michelotti e Zei, Panificio Maraviglia, Montecatini Grestur, Pasticceria Giovannini, Quattroportoni Formaggi Bufala, Rinati Brigidini, Ristorante Il Discepolo, Ristorante Il Pirata 495, Salumificio MEC Palmieri, Silvano Ferretti, Trattoria Antico Colle, Vepigraf.

"Un ringraziamento – dice Ulivieri – vogliamo rivolgerlo ai parenti ed ai numerosi amici che hanno collaborato all’ottima realizzazione del nostro evento. Grazie di cuore a tutti, felici che il nostro contributo possa aiutare tanti bambini affetti da malattie renali e le loro famiglie. Arrivederci al 2025". Un esempio di generosità da seguire.

Giovanna La Porta