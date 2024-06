La calda estate in città diventa ’Cosmica’. Musica, cinema e tanto divertimento

Musica, spettacoli in strada, cinema e tantissimo divertimento. A Montecatini Terme è in arrivo un’estate stellare con l’evento ’Cosmica’ che accompagnerà la calda stagione termale 2024. Eventi sfalzati che animeranno le serate montecatinesi sono in programma a partire dal 26 giugno fino al 24 agosto. Passando dalla pineta al centro città tutti potranno avere liberamente accesso a serate stravaganti che daranno colore e vivacità alla città. Il tutto sotto il segno delle stelle, che faranno da suggestiva e immancabile cornice, generando un’atmosfera brillante, suggestiva e dal sapore magico.

Una carrellata di eventi che prenderà il via con i Magicaboola Brass Band, una street band itinerante caratterizzata da uno stile che unisce jazz, blues e funk che si esibirà tra alcune delle principali vie del centro di Montecatini. Quattro giorni dopo sarà la pineta a fare da teatro al primo dei cinque film sotto le stelle, vale a dire ’Oci Ciornie’, una suggestiva visione che farà da antipasto alla grande serata del 3 luglio in cui andrà in scena lo spettacolo Fire Aida, con la protagonista Giada che metterà in mostra le sue qualità artistiche di danza, teatro e tecniche circensi per un’esibizione dal sapore di magia. Ma ci sarà tanto divertimento anche per i più piccoli grazie all’evento Gioca la Piazza, con trenta giochi di legno in una serata fantasiosa e divertente, il tutto accompagnato da un itinerante spettacolo di bolle di sapone giganti.

Tre giorni dopo, una nuova rappresentazione cinematografica nel parco termale dal titolo ’Dove vai in Vacanza?’ ci proietta verso la serata del 10, una notte magica a ritmo musicale con lo spettacolo di Magic Goldman e le performance dal vivo degli artisti Federico Biagetti e Meek Hokum. Il 13 luglio ecco la prima serata musicale in pineta, con protagonista la Montecatini City Band. Il 17 luglio tocca all’orchestra itinerante Archimossi ancora una volta accompagnata dallo spettacolo delle bolle.

Poi lo scenario tornerà ad essere la pineta con il film del 20 ’Febbre da Cavallo’ e quattro giorni più tardi è di nuovo tempo di animazione in strada con i Cromosauro a cui farà seguito il 28 il tandem Valerio Lundini e I Vazzanikki con uno stile mixato tra stand-up comedy, parodia musicale e teatro. Ancora una serata intervallata da musica e spettacolo il 31 luglio con Fabrizio Berti e la Jug Band, accompagnato poche centinaia di metri più in là da di animazione teatrale in strada grazie a Pindarico. Ancora una serata di cinema ad inaugurare il mese di agosto con ’La Pazza Gioia’ prevista il 3, poi il 7 ancora musica con Jailbirds e la street band Avogadro. Il 10 agosto si esibirà Alan Sorrenti, il 14 ancora animazione stradale con la musica dal vivo di Violet. Il 17 l’ultima rappresentazione musicale con Claire De Lune e per concludere la variopinta estate termale ecco l’ultimo film in programma, ’Amici miei atto II’.

Insomma, un programma ricco e variegato che darà la possibilità a tutti di passare piacevoli serate in un’estate termale speciale. Montecatini è pronta a colorare il parco e i suoi più importanti viali con un evento indimenticabile, che sicuramente porterà allegria, divertimento e un pizzico di magia attraverso contenuti inediti per tutti.

Leonardo Meacci