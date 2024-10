Kursaal, rinasce il gioiello. La “nuova” sala delle feste, sarà un polo espositivo

Montecatini, 26 ottobre 2024 – Il salone delle feste, al primo piano della facciata storica del Kursaal, ha iniziato il percorso per tornare a nuova vita. Quella che fu la sede dell’unica casa da gioco mai aperta a Montecatini e lo spazio dove fino agli anni Settanta sono stati organizzati molti appuntamenti ludici, è destinata a diventare la sede di importanti esposizioni, a livello nazionale internazionale, dedicata ai progetti e agli arredi di interior design, l’organizzazione degli spazi abitativi interni. Dopo oltre quarant’anni, Montecatini potrà tornare a riappropriarsi di uno dei suoi beni più preziosi. È questo l’ambizioso progetto di Over, la società dei fratelli Sergio e Gennaro Miele, che un anno e mezzo fa ha acquistato il salone delle feste del Kursaal dalla Monaco. E, adesso, grazie a una collaborazione avviata con la facoltà di architettura di Firenze, i due imprenditori puntano a realizzare un progetto nel pieno rispetto dell’identità storico e culturale del contesto. Sergio Miele, durante la presentazione dell’iniziativa, organizzata ieri pomeriggio nel piazzale interno del Kursaal, non ha nascosto che l’idea nasce dal suo amore di montecatinese nei confronti della città.

“Quando sono entrato nel salone storico per la prima volta – ha sottolineato – non ho potuto trattenere lo stupore nel vedere un posto così bello, ma ho provato anche un po’ di rabbia nel prendere atto di come non ci siamo presi cura di un patrimonio così importante. Ringrazio l’architetto Gianluca Calzolari e Mauro Bianchi per il prezioso contributo che ci hanno dato in questo percorso”. Over, nata nel 2020, nella presentazione pubblicata sul suo sito Internet, non nasconde di voler raggiungere traguardi importanti. “Siamo specializzati nella gestione integrata di opere edili – racconta l’azienda – partendo dalla progettazione fino alla completa realizzazione, inclusa la posa in opera di impianti e finiture, la scelta dei complementi d’arredo e la sistemazione delle aree esterne”.

La collaborazione con l’università di Firenze è destinata a rivelarsi fondamentale in questa prima fase progettuale. Gaia Lavoratti, del Dipartimento di architettura, ha illustrato i soggetti coinvolti. “I due laboratori coinvolti – ha detto - stanno già portando avanti attività di analisi legate al degrado di questa struttura, oltre a rilievi morfometrici e strutturali nel contesto complessivo del Kursaal”. Poltrona Frau è stato il primo partner del settore degli arredi interni in occasione dell’apertura a piccoli gruppi di vari visitatori scaglionati, nel rispetto della normativa sulle sicurezza. Il Kursaal, per tanti decenni protagonista degli appuntamenti ludici e di intrattenimento in città, è stato inaugurato nel 1907. Nel 2007, dopo complesse vicende giudiziarie, la società Monaco ha completato la ristrutturazione, mantenendo la facciata storica.

Daniele Bernardini