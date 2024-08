Its Eat di Firenze: l’open day per gli studenti dell’alberghiero Martini

Un open day in presenza organizzato dall’Istituto Tecnologico Superiore Eat a Firenze, aperto anche agli studenti dell’alberghiero Martini. L’evento si terrà il 19 Settembre alle ore 17 a Firenze, presso Impact Hub in via Panciatichi n.16. Si tratta di un momento prezioso per i diplomati e per gli alunni che si apprestano a concludere il ciclo di studi. "Per i partecipanti sarà un’occasione per conoscere meglio l’offerta formativa 2024 di Its Eat - si legge in una nota -. Durante l’evento, saranno presenti i nostri ex studenti e i rappresentanti delle aziende che collaborano con noi, i quali porteranno la loro testimonianza e condivideranno le loro esperienze e successi professionali. Inoltre, il nostro staff sarà a disposizione per rispondere a tutte le domande". Per ulteriore informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo email [email protected] o chiamare il numero numero 3428632392.

Its Eat Academy è un Istituto Tecnologico Superiore che opera nel settore agroalimentare della Toscana e offre un percorso formativo mirato, volto a soddisfare con competenza e professionalità l’esigenza di innovazione e comunicazione delle imprese. I percorsi Its Eat sono parte integrante del sistema di istruzione pubblica, rappresentando un livello di eccellenza nell’alta formazione.

Diversi gli indirizzi da scegliere. Per gli studenti del Martini, è sicuramente interessante l’Enofood Experience, che forma tecnici in grado di ideare e implementare soluzioni innovative di comunicazione aziendale e strategie di marketing. Il focus è volto a promuovere l’azienda agro-alimentare come un luogo di esperienza unico, dove il cliente può immergersi in un percorso sensoriale. Questo può includere visite guidate, degustazioni di prodotti locali e eventi legati alla cultura e alla tradizione del territorio. In questo modo, il tecnico crea esperienze coinvolgenti che lasciano un’impronta positiva e crea un legame più forte tra l’azienda e i clienti.