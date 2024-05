Ippodromo Sesana, le novità. Centro allenamenti sempre attivo. Obiettivo 60 cavalli per il 2025

Taglio del nastro per il ritorno dei cavalli nelle scuderie del Sesana. Nel tardo pomeriggio di ieri si è svolta la cerimonia di inaugurazione delle scuderie con l’ingresso simbolico delle due femmine di casa Del Rosso: Dessie Dei Greppi e Frozen Dei Greppi. Da sottolineare la presenza del sottosegretario del Masaf con delega all’ippica Patrizio Giacomo La Pietra che nell’occasione ha mostrato particolare interesse alla struttura: "Stiamo lavorando su più fronti per modernizzare, rinnovare e innovare i nostri ippodromi, così da renderli fruibili tutto l’anno e non solo in occasione delle competizioni che vi si disputano. Il centro di allenamento risponde proprio a questa esigenza di maggiore disponibilità delle strutture dedicate all’ippica e sono certo che rappresenterà un elemento di ulteriore valorizzazione dell’ippodromo di Montecatini Terme. Il Sesana – continua il senatore La Pietra - sta crescendo in termini di attrattività e non è un caso che questo sviluppo abbia consentito alla struttura di essere incluso nel circuito del Palio delle Regioni, piatto forte della nuova programmazione ippica italiana, che costituirà un valore aggiunto per l’intero sistema. Il Palio delle Regioni è un iniziativa promossa dal ministero dell’Agricoltura per rilanciare l’ippica italiana con un calendario di 21 Gran Premi in altrettanti ippodromi, che hanno scritto le migliori pagine della storia del comparto".

Il sindaco Luca Baroncini è intervenuto così sul tema della riapertura: "Per i montecatinesi il Sesana è un luogo d’incontro e di divertimento ma è anche un prodotto turistico e come amministrazione siamo orgogliosi di sostenerlo. L’inaugurazione del centro di allenamento – prosegue Baroncini – è una vittoria anche mia personale: fin dal mio insediamento ho fortemente spinto per riaverlo, in maniera da far vivere l’ippodromo 365 giorni l’anno e sviluppare tutto l’indotto creando anche nuovi posti di lavoro. E questo è solo il primo passo. Oggi aprono le prime scuderie ma tanti altri cavalli torneranno qui nei prossimi mesi facendo tornare il Sesana un luogo della città che vive tutto l’anno e non solo per un terzo".

Per il momento il restyling è fermo a circa venti box ma il progetto prevede di arrivare al 2025 con circa 50/60 cavalli all’interno come spiega nel suo intervento Lorenzo Stoppini, Direttore Business Unit Ippodromi Snai: "Snaitech continua ad investire sull’ippodromo Sesana. Siamo pronti ad accogliere i cavalli e a farli allenare sul nostro rinnovato circuito in maniera continuativa. Il nostro impianto rappresenta da più di un secolo la città di Montecatini ma dal 2015 ci impegniamo ad offrire ai residenti e ai turisti l’opportunità di immergersi in un’atmosfera di festa e di spettacolo che ha per protagonisti i cavalli e le attività d’intrattenimento".

Con l’occasione è stata presentata anche la centonovesima stagione di corse che, ovviamente, segue il concept del Sesana 2.0 ovvero un ippodromo che apre i cancelli a giovani, famiglie e bambini e lo fa andando oltre il prodotto corse grazie anche alla collaborazione con l’Associazione culturale Pinocchio 3000. Confermato il ’Sesana Baby Village’ , il maxi schermo con i vari appuntamenti calcistici, le bancarelle e la musica dal vivo mentre tra le novità annunciate per il pubblico il giro di pista in carrozza e la possibilità di scendere nel winner circle per premiare i vincitori. Questo e molto altro in programma da venerdì 7 giugno al 1 novembre con un totale di 28 convegni, quattro invece le serate di gala. Tanto intrattenimento a bordo pista senza trascurare il programma tecnico che deve essere appetibile anche ad allenatori e driver di altre regioni d’Italia.

Martina Nerli