Interrogatorio e ricorso Gli accusati dello stupro valutano azioni difensive

La città è ancora sotto choc dopo l’arresto di due trentenni residenti in Valdinievole, con l’accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza. È il secondo episodio di questo genere che avviene a Montecatini in meno di un anno e questo aumenta la paura della gente.

I fatti, sui quali ha indagato il commissariato di polizia con il coordinamento della Procura, risalgono all’estate scorsa. In base alla ricostruzione degli inquirenti, una giovane durante una serata che stava trascorrendo con un amico al tavolo di un locale della zona della movida di viale IV Novembre era stata invitata da lui a consumare diversi alcolici. Poco dopo era stata invitata fuori a fumare una sigaretta. Qui l’aspettava un altro giovane, amico del suo accompagnatore. Il gruppo, sempre secondo gli inquirenti, si spostò in un appartamento nelle vicinanze. Qui i due avrebbero iniziato ad abusare sessualmente della ragazza, riprendendo addirittura la scena con i loro telefoni cellulari. Il video è stato diffuso tra gli amici, con la promessa di ripetere un’azione del genere.

I due giovani, che al momento si trovano agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, molto probabilmente sceglieranno di avvalersi della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari (Gip). I loro difensori attendono di poter leggere gli atti di indagini e quindi valuteranno l’eventuale ricorso al Tribunale del Riesame.

Lo scorso anno un giovane straniero, durante i festeggiamenti per il suo compleanno in un condominio di piazza Italia, si presentò completamente nudo da una vicina e abusò di lei. Più tardi venne arrestato dagli agenti del commissariato.

Federica Rastelli, assessore all’istruzione e ai servizi sociali, mette in evidenza come da questa vicenda emerga, ancora una volta, la pericolosità dell’abuso di alcol tra i più giovani. "Proprio in questi giorni – spiega – insieme al sindaco Luca Baroncini ho partecipato a una riunione aperta di Aurora 2022, il gruppo dell’associazione Alcolisti Anonimi che da pochi mesi si riunisce in città, ogni lunedì alle 21 nella sala San Giuseppe della parrocchia del Corpus Domini. Il loro numero è 3346291172. Molte di queste persone si sono recuperate dall’alcolismo anche attraverso il confronto con chi soffre o ha sofferto dello stesso problema. Per il prossimo anno scolastico mi piacerebbe che alcuni esponenti di Alcolisti Anonimi raccontassero le loro storie nelle scuole. Queste esperienze potrebbero offrire uno strumento importante per aiutare i più giovani a non sballarsi con l’alcol".

R.M.