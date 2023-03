Iniziative per le donne, un successo L’assessore Fiorella Grossi: "Un perfetto gioco di squadra"

Sono andate molto bene le tre iniziative con le quali il comune di Pescia e le varie associazioni del territorio hanno voluto celebrare la festa della Donna. La serata al teatro Pacini di Pescia "Seno e Coseno" angolazioni diverse, uno spettacolo teatrale finalizzato alla sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno, frutto della collaborazione tra il comune di Pescia e la direttrice della SOS di oncologia dell’ Ospedale S.S. Cosma e Damiano e l’ Associazione culturale Cardpaperart, ha visto la presenza di tante persone e la raccolta di circa 1200 euro, che sono state destinate al reparto di oncologia dell’ ospedale di Pescia. Molto bene anche lo show "Haight Ashbury 60’s" ideato da Piero Balleri, leader dell’operazione, che ha visto la partecipazione di Andrea Ranfa, cantante molto conosciuto nel circuito metal e hard rock nazionale, e Miriam Taylor. Lo spettacolo ha consentito una raccolta fondi che andrà all’ Associazione Anna Maria Marino attiva nel nostro territorio sul fronte della violenza di genere e in particolare su Pescia, con lo sportello antiviolenza presso la sede della Pubblica Assistenza. A sostegno dell’ associazione la cui presidente onoraria è il giudice Jaqueline Monica Magi ,sono andati 1500 euro. Partecipazione e consenso anche per la presentazione del libro ‘Universo Donna‘, a cura di Jaqueline Monica Magi, edito da Marco del Bucchia. "Devo esprimere un grazie enorme a Ilaria Pazzagli, Sandra Cerbolini e Sandra Mochi e a tutti coloro che hanno assistito allo spettacolo- dice l’assessore alle pari opportunità del comune di Pescia Fiorella Grossi-. La amministrazione comunale ringrazia la pubblica assistenza di Pescia, il Rotary club e l’ Associazione Auser Filo d’ Argento che ci hanno supportato nella organizzazione dell’ evento. Si è trattato di un ulteriore esempio di come la partecipazione di vari soggetti alle iniziative porta ottimi risultati e contaminazioni positive. In questi cinque anni di mandato abbiamo cercato di applicare il concetto che lavorare insieme significa condividere risorse per far nascere più possibilità per la nostra comunità e , credo, ci siamo ampiamente riusciti, come in questo caso".