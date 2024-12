Incendio nei pressi di una zona agricola

Ci sono volute diverse ore ieri pomeriggio per spegnere un incendio che ha coinvolto un’azienda agricola con annessi e connessi nell’area di Biscolla, in una superficie che si trova in una zona di confine fra il Comune di Montecatini Terme e quello di Pieve a Nievole. Una lunga nube di fumo nero si è levata in cielo a metà del pomeriggio, preoccupando l’intera Valdinievole e le persone che transitavano in macchina sull’autostrada A11. Nessun ferito, fortunatamente, è stato registrato nell’incidente. A bruciare sembra che non siano state sostanze tossiche. Sono all’esame dei vigili del fuoco le cause del rogo. L’odore era comunque molto intenso e si sentiva almeno fino a Serravalle. La nube nera ha svettato almeno fino alle 17.30, poi si è naturalmente dispersa.