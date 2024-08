Incendio, paura a Massa e Cozzile. Fiamme e fumo accanto alle case, elicotteri in azione

Massa e Cozzile (Pistoia), 12 agosto 2024 – Paura per un incendio che interessa la zona di via Vacchereccia in località Vangile, frazione di Massa e Cozzile. Le fiamme si sono sprigionate nel tardo pomeriggio. Da capire cosa abbia provocato il rogo. Una alta nuvola di fumo, visibile da lontano, si è levata sulla zona.

I vigili del fuoco e l'intervento sull'incendio accaduto a Vangile, frazione di Massa e Cozzile

Le fiamme sono vicine alle case. Sono stati gli abitanti della zona a dare l’allarme. “Comunico che a causa di un grande incendio in zona Vacchereccia l’energia elettrica sarà interrotta per aiutare le operazioni di spegnimento”, dice la sindaca di Massa e Cozzile Marzia Niccoli. Le fiamme hanno attaccato un bosco e diversi olivi. Tre gli elicotteri intervenuti.

Due immagini dell'incendio che interessa la zona di Vangile, nel comune di Massa e Cozzile

Tre gli elicotteri che operano in zona. La sala operativa provinciale ha stabilito anche l'impiego di 9 squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali della Unione Comuni Appennino. Squadre dei vigili del fuoco sono in zona per il presidio delle abitazioni. Si stanno concentrando gli sforzi oltre che per la salvaguardia dei manufatti civili, anche per evitare che il fuoco possa allargarsi ulteriormente verso le colline circostanti ricche di fitti boschi e ulteriori abitazioni sparse.