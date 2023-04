Incendio all’ex Posta Due ore di duro lavoro per domare le fiamme

Non trova pace l’ex Posta Club di Monsummano che a distanza di quasi sei anni torna a bruciare. Un incendio dai contorni ancora da definire quello che si è sviluppato nel giorno di Pasquetta poco prima che prendesse avvio il tradizionale mercato del lunedì dell’Angelo. I vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme, sono intervenuti dalle 6.45 circa di ieri in piazza IV Novembre a Monsummano per un rogo che ha coinvolto vecchio materiale e suppellettili varie all’interno dell’ ex locale pubblico da lungo tempo in disuso.

Su richiesta della polizia municipale, che aveva notato il fumo uscire dalle finestre, i pompieri intervenuti hanno provveduto a estinguere l’incendio, scongiurando la presenza di persone all’interno di quegli spazi abbandonati. L’intervento, che è durato circa due ore, si è concluso intorno alle 8,30. Le cause sono da accertare.

Lo storico locale ospitò la prima esibizione in Italia di David Bowie e vide gli anni più floridi proprio contemporaneamente a quelli del boom economico che investì anche Monsummano. Da anni è ormai in disuso e oggetto di un lungo contenzioso tra il Comune di Monsummano e i gestori. All’ex Posta divampò un altro incendio dalle dinamiche singolari nel 2017. All’epoca il vecchio Chalet era già chiuso al pubblico da alcuni anni a seguito dei sigilli posti dalle forze dell’ordine per irregolarità strutturali e non soltanto all’interno del locale.

Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti dell’epoca, pare che per l’incendio non sia stata esclusa la natura dolosa e che fosse stato appiccato da dei ragazzi che si erano introdotti furtivamente all’interno della proprietà dalla parte del giardino, malgrado i cancelli fossero chiusi. Una volta dentro l’area, sarebbero entrati nel vecchio locali e sarebbero andati in un bagno nel sottotetto dove avrebbero dato fuoco a della carta. Le fiamme avrebbero investito infatti dei fascicoli di vecchi documenti dell’ex Posta Club senza tuttavia causare troppi danni alla struttura né agli arredi, tra cui il vetro del lucernario del bagno nel sottotetto da cui è divampato l’incendio e da cui chi lo ha appiccato sarebbe uscito senza farsi vedere. Sul quell’episodio, risalente al 2017, indagarono i carabinieri, mentre sul posto, durante le operazioni di bonifica dalle fiamme, arrivò di persona anche l’ex gestore.

Arianna Fisicaro