Incanto Liberty: "Pronti a riaprire le Tamerici"

Riapriranno presto le terme Tamerici. Lo annuncia Incanto Liberty, associazione che negli ultimi anni ha gestito lo stabilimento organizzando eventi, mostre e rassegne. Il rischio chiusura prolungata per problemi di sicurezza e agibilità è noto. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, poche settimane fa, aveva promesso un intervento rapido per la messa in sicurezza di Tettuccio e Tamerici, al fine di scongiurare qualsiasi rischio legato a una possibile doppia chiusura. L’esponente dell’esecutivo aveva sottolineato come non dovrebbe essere un’impresa troppo difficile trovare 400-500mila euro necessari per i lavori negli stabilimenti. Vedremo se la promessa verrà mantenuta. Nel frattempo, Incanto Liberty ha deciso di muoversi autonomamente: "Fra poco potremo riaprire alla città le bellissime Terme Tamerici – si legge in una nota pubblicata su Facebook –. Abbiamo incontrato il nuovo amministratore delle terme di montecatini Luca Quercioli a cui abbiamo fornito i risultati di alcuni rilievi statici della struttura e delle alberature del ricchissimo parco giardino, effettuati da nostri consulenti".

È stata condivisa la necessità di ripartire al più presto con la riapertura dello stabilimento previa l’effettuazione dei lavori urgenti di rimessa in sicurezza riguardanti alcune aree e alcune alberature delle Tamerici. "Ci rimettiamo subito al lavoro e alla ricerca dei fondi, come sempre abbiamo fatto, al fine di poter riprendere il prima possibile le attività del progetto ’Tamerici for Unesco che la nostra associazione Incanto Liberty persegue e prosegue ormai dall’estate 2021".

Giovanna La Porta