In via Cessana traffico interrotto per la caduta di un grosso masso

Temporaneamente interrotto il traffico sulla via Cessana, in conseguenza alla caduta di un grosso masso dal versante che si trova sopra la la strada. La chiusura riguarda il tratto da Capofico fino all’intersezione con la Corta per Buggiano. Non è noto, al momento, quando verrà riaperta la strada, come sottolinea lo stesso sindaco Daniele Bettarini. È il secondo episodio di questo genere che si verifica nel giro di poche settimane. Nel mese di dicembre infatti, la caduta di un grosso masso, aveva portato all’emissione di un’ordinanza nei confronti della proprietà per la verifica geologica e la messa in sicurezza del versante. Ad oggi, evidentemente, il problema rimane irrisolto. Per ovviare alla chiusura, la viabilità è stata deviata sulla Corta per Buggiano, una strada secondaria che rappresenta al momento l’unica via di accesso alla zona. Bettarini ha assicurato a breve interventi per migliorare la fruibilità della Corta per i residenti, pur chiarendo di non essere in grado di indicare i tempi di ripristino di via Cessana. Sono in corso rilievi approfonditi.

"A oggi non siamo in grado di valutare la durata della chiusura – ha scritto il primo cittadino su Facebook –, in quanto la messa in sicurezza dovrà essere eseguita dalla proprietà che, attraverso i propri tecnici, si è attivata in tal senso". Insomma, due ordinanze di chiusura nell’arco di un mese e mezzo sulla strada sono un elemento di preoccupazione per i residenti e per la stessa amministrazione comunale che sta lavorando in collaborazione con i tecnici della proprietà. "Sono in corso gli studi del loro geologo - afferma Bettarini - per definire gli interventi finalizzati alla rimozione del pericolo".

Giovanna La Porta