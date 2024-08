Imposta di soggiorno: come cambia. Dal 2025 un tesoretto da 1,8 milioni

Montecatini Terme (Pistoia), 10 agosto 2024 – La nuova imposta di soggiorno porterà circa 1,8 milioni in più nelle casse comunali, a partire dal 2025, rispetto al passato. Dal 2012, in poi, infatti, la cifra versata dagli ospiti delle strutture ricettive si è sempre aggirata intorno a un milione e 400mila euro all’anno. Con gli aumenti decisi giovedì in giunta, gli introiti arriveranno a circa 3,2 milioni di euro. La maggior parte della somma sarà destinata alla costituzione e al finanziamento della Dmo, mentre il rimanente andrà a sostenere la cura del verde e dell’ambiente.

L’imposta di soggiorno passa da 1,70 euro a 4 euro al giorno a persona per gli alberghi cinque stelle, da 1,40 euro a 4 euro per i quattro stelle, da 1 euro a 2 euro per i tre stelle, da 0,75 euro a 1,50 per i due stelle, e da 0,35 a 1 euro per quelli a una stella, oltre ai bed and breakfast e i campeggi. La giunta ha espresso in una nota il ringraziamento per le associazioni e gli albergatori "per la disponibilità e per le osservazioni costruttive che saranno oggetto di attenta valutazione".

Il sindaco Claudio Del Rosso sottinea come "questa decisione rappresenti una svolta fondamentale per la città e lo sviluppo del turismo: porterà fin dal 2025 circa 1,8 milioni di euro in più. Questa cifra verrà destinata per l’80% nella Dmo, che è in via di formazione, e comunque impegnata allo sviluppo del turismo in senso stretto, mentre il 20% ulteriore verrà destinato a verde , decoro e sicurezza (gli agenti di polizia municipale a tempo determinato possono essere finanziati con questa risorsa ad esempio). La tassa di soggiorno non veniva aumentata dal 2012; questa decisione presa nei primi quaranta giorni di amministrazione rappresenta la volontà di cambiare le cose e dare una svolta alla città".

Il Comune dunque è pronto a gestire un tesoretto significativo derivante dall’aumento dell’imposta di soggiorno. Grazie agli introiti previsti nel 2025 dalla tassa versata dai turisti nelle strutture alberghiere della città, l’amministrazione Del Rosso potrà garantire verso la nascente Dmo di Montecatini circa un milione e 800mila euro all’anno. Un iniezione di fondi per far partire bene il progetto di sviluppo di turismo su cui il nuovo governo cittadino punta molto.