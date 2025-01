Imbrattata con vernice spray la biglietteria delle terme Torretta

I vandali tornano a colpire alla Torretta. Questa volta un gruppo di ignoti, forse giovanissimi, hanno preso di mira la vecchia biglietteria che si trova nella parte più a Sud dell’edificio termale. Con spray di vario colore hanno riverniciato a modo loro il caratteristico edificio, tutto fatto in legno. Un problema non da poco per le Terme che, alle prese con una procedura di concordato preventivo in continuità e la seconda procedura di vendita dei beni strategici, prevista a marzo, non hanno certo una particolare libertà di spesa. Per la Torretta, fin dall’amministrazione di Luca Baroncini, si è fatto avanti il Comune. L’ente ha presentato una manifestazione di interesse, recentemente allargata ad altri spazi dall’attuale amministrazione, al fine di acquistare l’edificio.

Il passare del tempo, purtroppo, non aiuta a mantenere lo stato di conservazione della Torretta, da tempo chiusa e alle prese con vati problemi di degrado.