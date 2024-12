Illuminazione pubblica, via agli ultimi lavori. Tesi: "Aumentiamo il senso di sicurezza"

In questi giorni a Ponte Buggianese, si stanno svolgendo le operazioni di sostituzione delle armature stradali, legate al quinto lotto di efficientamento energetico della pubblica illuminazione. I lavori sono stati finanziati totalmente dallo Stato, con i fondi assegnati nella finanziaria 2020, e sono stati aggiudicati alla ditta Benedetti Vasco Eredi di Altopascio, per un importo di oltre 57 milioni di euro. Con questi interventi si arriverà a una migliore illuminazione delle strade del paese e a un risparmio energetico e a una economia sui costi di manutenzione.

Le strade interessate dalla riqualificazione a Led sono: via Gentile, via Ciatta, via Villa, via Stignanese terzo tratto, piazza Bruno Buozzi, via G. Di Vittorio, via dell’Orto, Via Pescia Nuova. Saranno inoltre sostituiti i globi stradali in via Aldo Moro, in via Pietro Leopoldo e in Piazza Magrini, dove verranno cambiati anche i proiettori esistenti. Per la pubblica illuminazione di via Porrione, in cui si trova l’ex stabilimento della Alival, si è proceduto preventivamente alla sua riattivazione, con la posa in opera di una nuova fornitura di energia elettrica.

"La riqualificazione eseguita con questo intervento– ha commentato il primo cittadino pontigiano Nicola Tesi – completa l’efficientamento di tutta la pubblica illuminazione del territorio comunale, ed aumenta allo stesso tempo il senso di sicurezza tra la popolazione. Il risparmio derivante dai minori costi energetici, saranno utilizzati per estendere la pubblica illuminazione sul territorio".

Simone Lo Iacono