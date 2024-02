Il Team Valdinievole presenta le nuove squadre. La sinergia con il G.S. Stabia va avanti

Al Circolo XXIII Agosto di Stabbia la vetrina del Team Valdinievole 2024 con i suoi giovanissimi, esordienti e allievi per un totale di 29 atleti, e che prosegue con successo e perfetta unione di intenti, la sinergia ciclistica con il G.S. Stabbia, che invece è impegnato a livello juniores. Le due società portano avanti con successo il loro progetto e non mancano le novità per la prossima stagione. Nella categoria giovanissimi rinnovato lo staff tecnico con Alessandro Barbieri responsabile di categoria, e Asia Mazzuola (ex atleta), Fausto Dainelli e Marino Brogi a seguire gli atleti. Tra i 7 esordienti l’importante arrivo dalla Via Nova di Antonio Cerone che ama la multidisciplina (sei vittorie per lui nel mountain bike specialità cross country), mentre tra le squadre più quotate in campo regionale, quella allievi con la presenza del figlio d’arte Luciano Gaggioli, di Iavazzo, Spanio e del nuovo arrivato Postpischl. Nello staff dei direttori sportivi, allenatori e accompagnatori la presenza anche di Nico Sabatini, a confermare la dinastia della famiglia già impegnata con il capostipite Loretto e con Fabio. Grazie al Team Valdinievole ancora presieduto da Franco Sarti, tornerà in calendario il 6 ottobre il Piccolo Giro della Toscana, classica per allievi a Ponte Buggianese, oltre ad altre manifestazioni che saranno allestite nel corso della stagione.

Antonio Mannori