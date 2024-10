Il ristorante della famiglia Venturini presente sulla guida slow food

Il ristorante ’Dal mi’ cecio’ sbarca nella ’Guida Osterie d’Italia’ di Slow Food. Il locale aperto all’interno dell’Hotel Alassio, in via Michelangelo, dagli storici titolari della struttura ricettiva Giuseppe Venturini ed Helga Bracali con la figlia Carlotta, ha conosciuto un grande successo negli ultimi anni in città. Adesso è arrivata anche l’incoronazione di Slow Food e la famiglia Venturini ha festeggiato con una bella serata. "Dopo tre anni di lavoro – raccontano con gioia – iniziano ad arrivare i primi riconoscimenti".

La storia del ristorante è semplice: Carlotta, a febbraio 2021, ha chiesto ai genitori di iniziare una nuova attività nell’azienda di famiglia, aprendo questo locale. Cosi, il 25 maggio 2021, è stato aperto il ristorante ’Dal mi’ cecio’. Carlotta, nel novembre 2021, di affinare la tecnica culinaria e si è iscritta al corso di alta formazione della scuola Tessieri di Ponsacco. Ha finito il corso in primavera con una menzione di merito da parte dello chef Cipollini e nell’inverno seguente ha concluso il corso facendo lo stage a scuola come assistente allo chef. "Durante quest’estate – prosegue la famiglia Venturini – ci sono arrivate un paio di telefonate da parte di Slow Food Italia ma non sapevamo nulla, li abbiamo capito che qualcuno aveva segnalato il ristorante".

Alla cena erano presenti il vicepresidente regionale di Slow Food Marco De Martin Mazzalon, il fiduciario della condotta di Slow Food della Valdinievole Giuliano Calvetti con Alessandra Leo, Daniela Vannelli per la linea degli oli, altro progetto a cui parteciperà la famiglia Venturini. Ecco il menù della serata: zuppa alla borghigiana, fettunta col cavolo nero, risotto con la zucca e blu di Maremma,tagliatelle di farina di castagne col cinghiale, filetto di Maiale Cbt con verdure dell’orto e cipollina borrettana in agrodolce, e cheesecake alla toscana.

