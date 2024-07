Il rinnovo dello sponsor. Herons e Fabo a braccetto

Non si è fatta attendere molto la risposta della Fabo Herons Montecatini all’accordo di partnership fra La T Tecnica, sponsor degli "aironi" nello scorso campionato, e i cugini della Gema Pallacanestro Montecatini. Il club del presidente Andrea Luchi ieri ha infatti annunciato la prosecuzione del rapporto con la Fabo Spa, che sarà ancora main sponsor del sodalizio rossoblù per le prossime due stagioni sportive. L’azienda che fa capo a Maurizio Fagni aveva una sorta di ’prelazione’ per confermare il proprio status di principale partner economico fra gli oltre cento che sostengono il progetto Herons e ha deciso di continuare il cammino inaugurato a novembre del 2022 a fianco di Natali e compagni.

Una collaborazione che si è aperta con gli acquisti di Chiera e Arrigoni come biglietto da visita nonché primo mattone della costruzione di un gruppo che in poco più di un anno si è portato a casa una Coppa Italia di Serie B e ha sfiorato la promozione in Serie A2, sfumata di un soffio "con una sconfitta in una sudatissima gara-5 di finale, davanti a 3.000 spettatori al Palaterme", come si legge dal comunicato ufficiale pubblicato sui canali social della società termale.

"Continuiamo il percorso con Fabo con immenso piacere e grande orgoglio – ha commentato il numero uno MTVB Andrea Luchi – Abbiamo condiviso due anni bellissimi dove è emerso in modo chiaro come i valori dell’azienda Fabo e del nostro club siano quasi identici, allineati e vissuti con la stessa convinzione, serietà e passione. Ringrazio Maurizio Fagni, la sua famiglia e tutte le persone di Fabo per come hanno supportato il nostro club sino ad oggi". Tuttavia, secondo Maurizio Fagni, titolare dell’azienda di materiale adesivo con sede a Larciano, il meglio deve ancora arrivare: "Siamo orgogliosi di continuare il rapporto di partnership con Herons Basket Montecatini – ha dichiarato il presidente di Fabo Spa - Speriamo che i prossimi anni siano ricchi di soddisfazioni come quelli appena passati. Insieme possiamo diventare un riferimento importante per il nostro territorio e per il basket italiano. Fra i valori che ci accomunano, la dedizione e la passione sono da sempre cardini della nostra azienda, tanto quanto della squadra degli aironi".

Filippo Palazzoni