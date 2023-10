Il regalo alla Fondazione Collodi. Ecco le opere di Antonio Nocera

Il maestro Antonio Nocera, artista di fama internazionale, sarà il protagonista di un convegno organizzato sabato a Collodi, dalle 10 alle 12.30, in occasione della donazione di alcune sue opere alla Fondazione Nazionale Carlo Collodi. L’evento, che sarà moderato da Loredana Lignola, membro del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione, verrà ospitato dalla sala del ristornate Osteria del Gambero Rosso, e inizierà con i saluti e gli interventi delle autorità. Subito dopo, la parola passerà ai relatori: Michele Ainis, scrittore e costituzionalista, Gennaro Migliore, già sottosegretario alla Giustizia dei governi Renzi e Gentiloni, e lo stesso artista. Le conclusioni sono affidate a Pier Francesco Bernacchi, presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Nel corso dell’appuntamento, in programma anche l’intervento di Fausto Gasperini, autore del libro “L’avventure de Pinocchio - Poesie su ‘n burattino“. La cerimonia della donazione delle opere è in programma alle 12.30 nello storico Giardino Garzoni, in piazza della Vittoria.

Nocera, nato 74 anni fa a Caivano, si è formato all’Accademia di belle arti di Napoli. Negli anni ottanta ha concentrato l’attenzione su Pulcinella, poi si è spostato a Roma per collaborare con l’Istituto Poligrafico e la Zecca di Stato. Dopo il trasferimento a Parigi, dove ha vissuto per nove anni, ha iniziato un ciclo di opere dedicato alle fiabe. Nel 2002, nella Sala Alessandrina del Ministero dei Beni culturali, ha presentato il suo libro d’artista “Pinocchio-Storia di un Burattino“, personaggio al quale, anche in collaborazione con la Fondazione, ha dedicato molti dei suoi lavori. Successivamente ha realizzato molte opere legate alla sfera religiosa, nel 2022 il suo quinto libro d’artista dedicato a Pinocchio è stato donato a Papa Francesco.

Nel curriculum di Nocera, due partecipazioni alla Biennale Internazionale d’Arte di Venezia, nel 2011 su invito di Vittorio Sgarbi, curatore del Padiglione Italia, nel 2013 esponendo il suo ‘Libro d’acqua’ nel Monastero di San Nicolò al Lido. Nel 2011 ha presentato al Grimaldi Forum di Monaco l’istallazione ‘Oltre il Mare’, di fronte alla principessa Carolina; nel 2015 la stessa opera è stata esposta in occasione di Expo 2015, a Milano. Successivamente, in collaborazione con i più importanti hotel d’Europa, ha realizzato il progetto ‘Art Meets Hospitality’, con opere realizzate e collocate nelle lobby e nei parchi delle strutture alberghiere. Emanuele Cutsodontis