Il progetto per il Natale: "Occasione fondamentale per richiamare i turisti"

"È certo ancora prematuro dare un giudizio completo sul progetto presentato in Comune per il Natale, ma a oggi rappresenta sicuramente un salto di qualità rispetto al recente passato. Una pianificazione di ampio respiro per una Montecatini dove non ci si ferma solo per dormire nei suoi alberghi, ma per una città che possa essere vissuta per l’intera giornata. E questo rappresenta il primo obiettivo per consentire alle imprese alberghiere e commerciali di svilupparsi e aumentare il giro d’affari". Giovanni Biondi, presidente di Assohotel, e Michela Caruso, presidente di Confesercenti, esprimono un primo parere positivo sulle iniziative presentate dall’assessore al turismo Alessandra Bartolozzi, senza dimenticare l’importanza di un’adeguata attività di promozione. "Recentemente - proseguono i responsabili delle associazioni di categoria - abbiamo reso pubbliche la nostra posizione e le nostre istanze rivolte alle amministrazioni comunali del territorio, circa l’organizzazione di eventi e iniziative con la progettazione, la realizzazione e la promozione di eventi di carattere culturale, concerti, mostre ed eventi ludici per il prossimo Natale, con l’obiettivo di attrarre turisti e famiglie, residenti e curiosi per animare le città e i suoi attori economici (tra questi i negozi, le attività ricettive e i pubblici esercizi). Tutto questo, oggi, è ancor più importante in quanto le scelte di consumo delle famiglie italiane sono fortemente penalizzate dall’erosione del potere d’acquisto e le destinazioni turistiche acquisiscono sempre più importanza".

Biondi e Caruso sottolineano come "durante l’incontro si sia parlato di iniziative stanziali e itineranti. Abbiamo avuto modo di apprezzare l’animazione diffusa nel centro, l’organizzazione degli eventi distribuita nelle principali vie dello shopping e non solo in piazza del Popolo. Ora è tempo di lavorare sodo e di remare tutti nella stessa direzione, affinché il progetto si realizzi anche attraverso la creazione di un marchio che fornisca un’identità forte da comunicare all’esterno, costruendo uno strumento idoneo per una strategia di promozione in grado di incrementare i flussi turistici. Resta inoltre importante lavorare per aumentare la qualità della città sul piano del decoro e della sicurezza".

Biondi, da due settimane alla guida di Asshotel, al momento del suo insediamento ha sottolineato che "il 30 di ogni mese sarebbe bello organizzare un appuntamento o una manifestazione anche nella zona commerciale di Montecatini. Così la nostra città offrirebbe un continuo intrattenimento. In questo momento non possiamo utilizzare l’offerta termale, ma Montecatini è dotata di altre bellezze di cui non deve scordarsi".

