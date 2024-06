Il primo Consiglio di Chiesina. Due conferme e due novità nella squadra di governo di Berti

Il centro civico SP1 ha ospitato la prima riunione del nuovo consiglio comunale, dopo la tornata amministrativa dell’8 e 9 giugno. Fabio Berti, candidato della lista ‘Per Chiesina Uzzanese–Ancora insieme’, si è confermato nell’ufficio di primo cittadino. "Siamo estremamente soddisfatti dell’importante risultato raggiunto – afferma – ci gratifica e, allo stesso tempo, aumenta l’aspettativa nei nostri confronti. Per questo ci impegneremo a far ancora meglio per mettere in atto gli ambiziosi progetti, in parte già avviati. Sono profondamente orgoglioso del lavoro svolto dai miei ragazzi in campagna elettorale, per questo ho deciso che ognuno di loro avrebbe portato avanti i propri argomenti. Ci sono due conferme in giunta e due novità, abbiamo nominato un nuovo Presidente del Consiglio e un nuovo capogruppo".

Il sindaco ha tenuto per sé le deleghe a Urbanistica, Personale, Polizia municipale, Gestione associate e Protezione civile. Vicesindaco sarà di nuovo Lorenzo Vignali, chiamato a occuparsi di Bilancio e tributi, Partecipate, Ambiente, Progettazione e pianificazione territoriale, PNRR, Transizione digitale e Relazioni istituzionali. Confermata nel ruolo di assessore anche Caterina Benedetti, cui sono state assegnati Rapporti con le imprese, Commercio, Agricoltura, Gestione dei beni comunali, Associazioni e Volontariato. Le due new entry nella squadra di governo sono Aldo Pierluigi Benedetti e Caterina Sanzone: al primo le deleghe a Lavori pubblici, Decoro urbano, Manutenzione del patrimonio e del verde pubblico, Rigenerazione urbana, Mobilità e Servizi demografici, alla seconda, invece, quelle a Pubblica istruzione, Politiche sociali e della famiglia, Diritti e pari opportunità, Salute e Inclusione.

Il presidente del consiglio comunale sarà Fabrizio Magrini, cui Berti ha chiesto di impegnarsi su Biblioteca, Cultura e Gemellaggi; ad Andrea Baldaccini, invece, le deleghe a Sicurezza, Turismo, Eventi e Promozione territoriale, a Matteo Paganelli l’Attuazione del programma, Partecipazione e Politiche giovanili, mentre Franco Rosellini si occuperà di Sport e promozione sportiva e Rapporti intergenerazionali.

Emanuele Cutsodontis