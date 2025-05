Il pranzo sociale della Croce Rossa. Ospiti speciali giovani e anziani

Ma chi lo dice che il capodanno cada solo il 31 dicembre? Alla Croce Rossa di Monsummano può capitare che si festeggi tutti insieme anche a maggio, con un bel pranzo sociale, musica e trenino al ritmo di "Brazil" e "Maracaibo" fino a tarda sera. In realtà l’occasione che ha fatto organizzare il pranzo sociale alla sede di via Matteotti è stata l’annuale Festa della Croce Rossa, che anche quest’anno si è voluta incentrare sul tema del dono agli altri. IL comitato locale dell’associazione di volontariato, ha messo in piedi un pranzo per oltre 90 persone, che vedeva ospiti protagonisti gli anziani della casa di riposo San Francesco di Montecatini Alto e quelli del Centro diurno di via Milazzo insieme agli ospiti più giovani dei centri Speranza di Uzzano e Spiga di Ponte Buggianese, oltre alle suore della Basilica della Fontenova. "Quest’anno non abbiamo voluto fare la festa in piazza – raccontano i volontari della Cri di Monsummano – preferendo organizzare una giornata un po’ diversa per le persone anziane del territorio e per i giovani dei centri speciali. Questo perché ci siamo ispirati ai sette valori che fondano la Croce Rossa e al principio di non lasciare indietro nessuno. La giornata è stata un successo e per questo vorremmo ringraziare anche la Conad di Monsummano, la lavanderia La Nitida e l’ortofrutta Marraccini che ci hanno aiutato con il loro contributo. Un ringraziamento va anche al Comune di Monsummano che ha accettato la nostra richiesta di illuminare di rosso il palazzo, nella giornata di festa della Croce Rossa".

Il pranzo sociale è stato come una domenica in famiglia con animazione, musica, intrattenimento. Il soprano Paola Guasti, figlia di un volontario, ha offerto dei brani di lirica ai presenti e Massimo Bonaiuti ha pensato all’intrattenimento. Il pranzo dedicato agli altri è stata la degna conclusione di una settimana che la Croce Rossa aveva organizzato per tutta la popolazione, offrendo con i medici che si erano resi disponibili, anche visite gratuite a coloro che ne facevano richiesta, salvo esaurimento posti. "Adesso stiamo lavorando ad altri progetti da far partire sul territorio".

Arianna Fisicaro